紫斑蝶北返「中繼站」關子嶺周邊有12處 紅葉公園最知名

白河關子嶺是觀賞紫斑蝶的熱區。（記者楊金城攝）

台灣紫斑蝶北返遷徙路徑，台南白河關子嶺不僅是北返中繼站，也是繁殖點之一，目前的生態調查中，紫斑蝶數量比去年多，在關子嶺和周邊東山、六甲約有12個中繼站，越冬型蝶谷則在南化、楠西和東山計有3處。

台灣各地的紫斑蝶在冬天時會遷移到南部，找溫暖的蝶谷避冬，待春天回暖，紫斑蝶再北返，沿途尋找合適的繁殖點定居。

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台灣紫斑蝶生態保育協會南部講師李榮宗與學生，年初至今持續到台南各地的越冬型蝶谷、北返中繼型蝶谷進行棲地調查、標放和監控，他說，紫斑蝶南部越冬型蝶谷在台南有南化、楠西和東山計3處，南化和楠西的越冬棲地因土地開發、野溪水土保持工程等干擾，以東山越冬蝶谷的數量超過2萬隻最多，在荔枝、龍眼花開的3月起再分批陸續北返。

在李榮宗、李維漢父子等人生態調查下，紫斑蝶北返遷徙路徑在台南淺山地區計有六甲、官田、東山、白河等12處中繼型蝶谷，其中在關子嶺周邊就有7處，最知名就是紅葉公園，李榮宗說，關子嶺是紫斑蝶北返的中繼站也是繁殖點之一，每處中繼站約有1、2000隻以上，去年丹娜絲颱風過後，紫斑蝶數量未減少，反比去年多。

白河關子嶺蝴蝶生態豐富，每年7月起是觀賞紫斑蝶最佳時間，西拉雅國家風景區管理處舉辦「蝴蝶遊樂園」，7月18日到8月16日每週六、日將在關子嶺嶺頂公園開跑，有紫斑蝶生態解說、標放體驗等活動，是認識蝴蝶生態最佳教室。

紫斑蝶北返標放。（李維漢提供）

關子嶺周邊紫斑蝶北返中繼站棲地調查和標放。（李維漢提供）

關子嶺周邊紫斑蝶北返中繼型蝶谷有很多紫斑蝶停歇。（李榮宗提供）

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