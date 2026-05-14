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    首頁 > 生活

    嘉市道將圳飄惡臭、垃圾 農水署嘉南處：將派員清理

    2026/05/14 19:59 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市道將圳飄惡臭、垃圾，市府、農水署挨批未善盡維護管理責任，推諉權責。（記者王善嬿攝）

    嘉義市道將圳飄惡臭、垃圾，市府、農水署挨批未善盡維護管理責任，推諉權責。（記者王善嬿攝）

    嘉義市道將圳有300多年歷史，市議員顏翎熹今議會質詢表示，市府分期共投入超過1.5億元整治周邊公園、景觀，但道將圳仍有飄惡臭、垃圾堆積、淤泥未清恐影響排水等問題，市府無維護管理配套，農水署消極疏於清理，讓建設效益大打折扣。

    農水署嘉南管理處表示，由開口契約廠商定期巡查清潔，最近乾旱少雨，污水排放後溝渠水流慢，易飄出惡臭，下雨水流加速，可望降低臭味；垃圾部分，已通知廠商派員清理。

    市府建設處、工務處表示，道將圳為農田灌溉水道，由農田水利署嘉南管理處清潔維護渠道，市府將派員稽查環境衛生是否符合法規，定期邀集相關單位辦理會勘，研議改善方式。

    顏翎熹質詢說，市府至今投入逾1.5億元經費，分期施做道將圳水綠廊道、上游景觀再造等工程，建設包括光廊跨橋、親水設施、步道綠化、景觀燈光等項目，然而缺乏維管配套，市府與農水署又權責推諉，空有設施民眾卻無法親水，建議市府與農水署成立定期聯席會議，每季大規模清淤，並納入跨部會維管契約。

    道將圳溝渠遭丟垃圾。（記者王善嬿攝）

    道將圳溝渠遭丟垃圾。（記者王善嬿攝）

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