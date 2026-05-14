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    首頁 > 生活

    竹北45年中正東路機車地下道 華麗變身「百人散策」通車

    2026/05/14 19:46 記者廖雪茹／新竹報導
    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市有45年歷史的中正東路機車地下道，是許多人通勤、通學的必經路線，但因年久失修，昏暗、斑駁還會漏水，這次經由竹北市公所改造華麗變身，貼心提前完工，並選在國中教育會考前，在興隆國小弦樂團的重奏聲中，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。

    鄭朝方表示，中正東路建於1982年，陪伴竹北人走過近半世紀；該路雖屬縣府管轄，但考量市容美觀與通行品質，市公所展現積極態度進場修繕機車地下道。在不能破壞主體結構的前提下，克服重重限制，將地下道牆面斑駁及管線錯綜的沉痾徹底改善，也強化照明系統，並增設清晰的指示燈箱讓動線更明確，在限制中做到最佳優化。

    竹北市公所團隊以「散策」作為通車儀式，鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢以及多位市民代表和里長，邀請百位市民朋友漫步中正機車地下道，重新認識這段舊城紋理與實踐中的城市願景，在悠揚的音樂聲中共同見證它的重生。

    今日通車的行人與機車地下道200公尺，比預計完工日提前將近20天。整體工程改善範圍，涵蓋東西側停車場帶共220公尺，將於近期施工。鄭朝方透露，工程提前20天完工，趕在國中教育會考前，為孩子們留一條安全平整的通道，也是送給母親買菜、居民通行最好的禮物。

    新竹縣竹北市有45年歷史的中正東路機車地下道，是許多人通勤、通學的必經路線，但因年久失修，昏暗、斑駁還會漏水，這次經由竹北市公所改造華麗變身。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市有45年歷史的中正東路機車地下道，是許多人通勤、通學的必經路線，但因年久失修，昏暗、斑駁還會漏水，這次經由竹北市公所改造華麗變身。（記者廖雪茹攝）

    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

    在興隆國小弦樂團的重奏聲中，竹北市中正東路機車地下道改造工程，以「百人散策」的別出心裁方式漫步啟用。（記者廖雪茹攝）

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