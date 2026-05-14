雙北公車、捷運5/15起可刷LINE Pay 享輕軌、公車轉乘優惠

新北捷運環狀線、台北捷運，以及雙北市區公車自15日起，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。（新北市交通局提供）

新北捷運環狀線、台北捷運，以及雙北市區公車自明（15）日起，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。交通局運輸管理科長許芫綺表示，民眾上下車或進出捷運閘門時，只需用手機開啟LINE掃碼，即可完成乘車支付；LINE Pay Money交通乘車碼上線後，與既有悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay並行，均適用現行捷運、輕軌與公車間雙向轉乘優惠。

許芫綺說，民眾完成APP註冊及綁定後，就能用手機搭乘雙北公共運輸系統，使用交通乘車碼搭乘時，須於上下車或進出閘門完成掃碼，且前後段行程需使用相同電子支付工具，並於規定時間內轉乘，才享有轉乘優惠；優惠採「事後回饋」，在乘車後的次月28日前，逐月回饋至電子支付帳戶。

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交通局提醒，民眾用交通乘車碼搭車時，驗票機顯示掃碼成功並發出提示音，就代表完成驗票程序，不用等手機顯示支付通知。

交通局說，市府將持續以「智慧、人本、綠能」為施政核心，推動智慧交通及數位服務整合，讓大眾的日常通勤更安全、順暢、便利。

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