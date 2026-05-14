為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙北公車、捷運5/15起可刷LINE Pay 享輕軌、公車轉乘優惠

    2026/05/14 18:59 記者黃子暘／新北報導
    新北捷運環狀線、台北捷運，以及雙北市區公車自15日起，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。（新北市交通局提供）

    新北捷運環狀線、台北捷運，以及雙北市區公車自15日起，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。（新北市交通局提供）

    新北捷運環狀線、台北捷運，以及雙北市區公車自明（15）日起，開放使用「LINE Pay Money交通乘車碼」。交通局運輸管理科長許芫綺表示，民眾上下車或進出捷運閘門時，只需用手機開啟LINE掃碼，即可完成乘車支付；LINE Pay Money交通乘車碼上線後，與既有悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay並行，均適用現行捷運、輕軌與公車間雙向轉乘優惠。

    許芫綺說，民眾完成APP註冊及綁定後，就能用手機搭乘雙北公共運輸系統，使用交通乘車碼搭乘時，須於上下車或進出閘門完成掃碼，且前後段行程需使用相同電子支付工具，並於規定時間內轉乘，才享有轉乘優惠；優惠採「事後回饋」，在乘車後的次月28日前，逐月回饋至電子支付帳戶。

    交通局提醒，民眾用交通乘車碼搭車時，驗票機顯示掃碼成功並發出提示音，就代表完成驗票程序，不用等手機顯示支付通知。

    交通局說，市府將持續以「智慧、人本、綠能」為施政核心，推動智慧交通及數位服務整合，讓大眾的日常通勤更安全、順暢、便利。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播