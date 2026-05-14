滅鼠出奇招！台北永春市場「抓1隻領100元」 攤商超認真

台北市信義區永春市場不只認真清潔，市場自治會還讓攤商「抓一隻老鼠、領一百元」。（記者孫唯容攝）

滅鼠出奇招！台北市爆發「安鼠之亂」，市府12區大清消挨批作秀，首創的「鼠類偵防師」也被質疑累壞基層。而永春市場不只認真清潔，市場自治會祭出「抓一隻老鼠、領一百元」，有攤商自裝監視器研究老鼠動向，也有攤商笑稱，「算是一種業績」，態度非常積極。記者實地走訪，豬肉攤商休攤出國，還將黏鼠板放置攤位上，全面防堵老鼠出沒。

永春市場自治會長黃秀玉說，滅鼠不只是政府的責任，市場本身就應高度注重，永春市場「抓老鼠百元」獎勵機制已十幾年，今年1月抓43隻、2月抓25隻、3月抓57隻、4月抓38隻，而5月截至12日抓到18隻。

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黃秀玉說，除了滅鼠獎勵，清明節前後老鼠春季繁殖季期間，永春市場都會自主清消，平時一星期大掃除一次，自治會三個月定期檢查一次水溝，各地市場、鄰里最近反映老鼠變多，不過，她認為永春市場的數據持平，沒有增加趨勢。

黃秀玉指出，也曾找專業公司滅鼠，不過成效遠不如攤商自己抓，還有少數攤商自裝監視器看老鼠的走向，養成「不能任何一隻老鼠跑到自己攤子上」的風氣，還有攤商笑說，「看到老鼠就看到一百塊」。

攤商林先生說，老鼠很聰明，智商宛如6、7歲的孩子，放置黏鼠板還曾被推開，繞道而行，因此透過監視器研究老鼠的走向，才能找到方式應對。他發現，現在老鼠都會躲在天花板，或是沿著管線走，因此，接下來市場會清潔天花板。攤商陳小姐也說，大家都很努力在抓，因為也算是一種業績。

攤商說示，水溝都會定期清潔。（記者孫唯容攝）

記者實地走訪，有攤商休攤出國，黏鼠板放攤位上全面防堵老鼠出沒。（記者孫唯容攝）

永春市場攤位十分乾淨。（記者孫唯容攝）

記者實地走訪，有攤商休攤出國，黏鼠板放攤位上全面防堵老鼠出沒。（記者孫唯容攝）

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