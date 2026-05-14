大廟工程做完又改善中山路人行道 黃瓊慧批二次施工浪費公帑

桃園市政府都發局才完成景福宮周邊人行道改善工程，如今工務局又要進行中山路人行道改善工程，被批重複施工、浪費公帑。（記者謝武雄攝）

桃園市政府都市發展局好不容易完成桃園大廟（景福宮）周邊人行道改善工程，近期工務局又在中山路進行人行道改善工程；市議員黃瓊慧今質詢時認為市府局處間橫向聯繫溝通不良，剛鋪設完成的嶄新路面，不到一年又因其他局處的工程慘遭拆除重做，形同將納稅錢丟進水裡，更讓周邊店家與市民飽受長期施工的交通黑暗期之苦。

博愛商圈協會理事長蘇美樺表示，景福宮周邊人行道改善工程，去年初就完工，而中山路人行道是最近才施工，應該是風馬牛不相及，而且工程施作過程一定會造成交通不便，如果同時施工影響更大，甚至可能會封路煩而得不償失，至於施工造成商家業務損失，還在可以忍受範圍。

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當地的桃園區中和里長許水來表示，中山路施工的確造成塞車情形，但未來人行道將加寬10公分，兩側就是20公分，中山路本來就不寬闊，縮減廿公分，會使得中山路更難通行，尤其是客運公車幾乎占去半個車道，增加機車通行的危險性。

養護工程處副處長高必嫻表示，桃園舊城再生計畫工程，雖然以人行道改善為主，但考量還要保留人文景觀問題，因此由都市發展局負責，至於周邊的中正路、中山路人行步道改善則由養工處負責，2者工程範圍沒有重疊。

至於中山路人行道改善部分，分成中正路口到東溪綠園自行車道口、民族路口到中正路口兩部分，預計今年10月完工，至於中山路人行步道完工後，另檢討中山路塞車的主要原因，是路肩太寬，違停太多影響交通，車道縮減廿公分，可以讓違停減少，反而會讓交通更順暢。

黃瓊慧說，大廟周邊如中山路、民權路口的人行道改善工程，去年中才由都發局完工，但最近養工作又在大廟周邊中山路進行人行道改善工程，而配合綠線捷運施工地下潛盾工程需求，竟又將原本完好的人行道打除重做。

桃園市政府都發局才完成景福宮周邊人行道改善工程，如今工務局又要進行中山路人行道改善工程，被批重複施工、浪費公帑。（記者謝武雄攝）

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