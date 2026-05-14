「未依規定用燈」5分鐘噴2400元 北市議員質疑淪檢舉魔人工具

台北市議員汪志冰。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員汪志冰近日接到民眾陳情，開車時遭檢舉達人盯上，以「未依規定使用燈光」為由檢舉，5分鐘內被連開2張1200元罰單，大嘆搶錢。她今（14）日於市議會警政衛生部門質詢提到，根據台北市主計處2021至2025年統計，交通違規舉發件數近年節節攀升，罰鍰總額創下近29億元驚人紀錄；其中「不依規定使用燈光」檢舉件數更連2年蟬聯民眾檢舉違規冠軍，遭汪志冰質疑「淪為檢舉魔人工具」。

汪志冰指出，「未依規定使用燈光」幾乎都是遭人檢舉，5年間違規檢舉件數從10萬件逐年增加，去年已近23萬件，較110年暴增2.2倍，並且連續2年躍升為民眾檢舉違規的冠軍，民眾檢舉件數更占此項舉發件數高達94%。

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汪志冰建議，對於無安全危險之虞、具爭議性的「未開頭燈」、「方向燈閃爍次數或因方向盤回正熄燈」等檢舉案件，應建立更合理的審核判定；同時建請中央對於「天色昏暗」、「視線不清」等語意不明詞彙，給予明確定義以利執法公正，避免檢舉權利被濫用以減少民怨。

警察局長林炎田表示，即刻嚴格查證、審核舉發資料；另也會函請警政署轉交通部修法規範檢舉適法性。

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