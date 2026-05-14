為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「未依規定用燈」5分鐘噴2400元 北市議員質疑淪檢舉魔人工具

    2026/05/14 19:10 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員汪志冰。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員汪志冰。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員汪志冰近日接到民眾陳情，開車時遭檢舉達人盯上，以「未依規定使用燈光」為由檢舉，5分鐘內被連開2張1200元罰單，大嘆搶錢。她今（14）日於市議會警政衛生部門質詢提到，根據台北市主計處2021至2025年統計，交通違規舉發件數近年節節攀升，罰鍰總額創下近29億元驚人紀錄；其中「不依規定使用燈光」檢舉件數更連2年蟬聯民眾檢舉違規冠軍，遭汪志冰質疑「淪為檢舉魔人工具」。

    汪志冰指出，「未依規定使用燈光」幾乎都是遭人檢舉，5年間違規檢舉件數從10萬件逐年增加，去年已近23萬件，較110年暴增2.2倍，並且連續2年躍升為民眾檢舉違規的冠軍，民眾檢舉件數更占此項舉發件數高達94%。

    汪志冰建議，對於無安全危險之虞、具爭議性的「未開頭燈」、「方向燈閃爍次數或因方向盤回正熄燈」等檢舉案件，應建立更合理的審核判定；同時建請中央對於「天色昏暗」、「視線不清」等語意不明詞彙，給予明確定義以利執法公正，避免檢舉權利被濫用以減少民怨。

    警察局長林炎田表示，即刻嚴格查證、審核舉發資料；另也會函請警政署轉交通部修法規範檢舉適法性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播