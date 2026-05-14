北市凍卵補助僅限罹癌女性 許淑華籲納一般性補助

許淑華（右）呼籲，北市凍卵補助應擴大為一般性補助。（擷取自北市議會網站）

婦女因健康因素或生涯規劃會選擇凍卵，各縣市也推動相關補助，保障婦女生育權利。不過台北市議員許淑華指出，台北市目前僅針對40歲以下罹癌需治療而影響生育的市民才有凍卵補助，認為在少子化的當下不夠友善，衛生局應將凍卵補助擴大為一般性。市議員陳賢蔚也指出，許多產檢補助限定台北市民，但設籍外縣市的「台北媳婦」卻不在保障範圍，認為不合理。衛生局長黃建華說，因應少子化趨勢，會針對放寬相關資格進行討論研議。

許淑華指出，北市凍卵補助去年申請數量才31件，僅25件核准，這相比其他縣市數量異常低，仔細一查才發現，原來台北市補助對象限制40歲以下生理女性，且要經腫瘤科、癌症專科醫師認定罹癌需治療，影響生育功能者才能申請，導致台北市申請數量這麼低，浪費該補助政策美意。

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許淑華指出，現在台北市面臨少子化，女性平均結婚年齡也在35至40歲左右，有越來越晚婚的趨勢，竟然沒有全面補助女性凍卵，造成國安危機。她細數，桃園市、新竹市、澎湖縣及雲林縣都是一般性補助25至40歲女性。她要求，衛生局一個月內找專家學者，針對凍卵補助參考其他縣市開放一般性補助，並研議擴大次數至可申請2次。

陳賢蔚則指出，有一名設籍新北市的媽媽向他陳情，這位媽媽嫁給台北市民，且在台北市的學校服務，但發現台北市有許多生育補助並沒有納入「本國籍台北媳婦」。陳賢蔚細數，包括醫療性凍卵、孕婦唐氏症及子癇前症健檢，都只有補助台北媽媽，並沒有補助「台北媳婦」，尤其唐氏症與子癇前症檢查補助花費都不高，應該也要納入台北媳婦，改善少子化現狀。

黃建華說，針對擴大凍卵一般性補助，將討論研議，一個月內回覆；他強調，市府很關注少子化與孕產婦及胎兒健康，針對補助對象也會研議放寬可行性。

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