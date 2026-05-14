中捷龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物 綠議員痛批：市府早就知道

中捷龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物。（台中市議會民進黨團總召周永鴻提供）

台中捷運藍線龍井機廠預定地被發現堆滿混雜垃圾及黑色廢土廢棄物，廢土堆得比路面還高，當地龍井區新庄里等居民多不知道，直到翻土挖掘才發現。環保局查出，垃圾年代久遠，研判是縣市合併（2010年）前就遭棄置，龍井區民進黨市議員張家銨痛批，「市府去年就知道有垃圾」，至今仍未清除。

台中市環保局環境稽查大隊回應，中捷藍線龍井機廠用地範圍廢棄物，土地尚未完成撥用，應由國有財產署台中分署負責清除。

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中捷龍井機廠用地遭濫倒大量廢棄物，現場甚至出現垃圾堆旁種樹荒謬景象，當地居民說，用地有數十名地主，去年就挖到垃圾了，中捷藍線原本要在龍井機廠用地辦理開工，卻因垃圾沒清理，去年6月臨時改在市政大樓中庭，由台中市長盧秀燕主持動工典禮。

張家銨今天（14日）陪前總統蔡英文造訪東海商圈「浮現祭」基地，她說，中捷藍線用地範圍在大肚山山坡地，有12多公頃，相當大，採「協議價購」徵收，地主擔憂「怎麼會有垃圾」，國有財產署也希望趕緊撥用，懷疑市府去年早就知道有垃圾。

環保局：依法國有財產署台中分署應負責清除

環境稽查大隊說，中捷藍線龍井機廠用地範圍廢棄物，目前尚無事證可查得行為人，依據廢棄物清理法規定，應以狀態責任要求土地所有人、管理人或使用人清理，目前土地尚未完成撥用前，應由國有財產署台中分署負責清除。

龍井區民進黨台中市議員張家銨痛批，市府去年就知有垃圾。（記者黃旭磊攝）

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