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    首頁 > 生活

    永春市場「抓1隻老鼠100元」 議員籲市府借鏡

    2026/05/14 19:29 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員秦慧珠。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員秦慧珠。（記者蔡愷恆攝）

    台北市鼠患頻傳，市議員秦慧珠今（14）日在市議會警政衛生部門質詢說，根據市場處資料，永春市場僅抓到2隻老鼠，她向自治會了解發現，實際捕獲近600隻。她建議，市府應該比照永春市場訂出上游清潔管理以及下游獎勵機制。環保局長徐世勲說，會研究相關方案，進一步輔導市場處。

    秦慧珠說，市場處統計，永春市場僅抓到2隻老鼠，但她向自治會會長了解發現，永春市場2025年抓到550隻老鼠，今年截至4月數量為163隻。自治會會長規定「抓到一隻老鼠可領100元」，內部也創立滅鼠群組統計回報。

    秦慧珠認為，永春市場經驗值得借鏡，他們要求攤商每天要清攤位水溝、每週大掃除，每季再找外包廠商大消毒。她還說，老鼠繁殖速度非常快，今天看到1隻沒有處理，明天可能就增加9隻，而且環保局的黏鼠板太小塊，攤商也擔心污染水溝，只會放在冰箱下。環保局需輔導市場處，訂出上游的清潔管控與下游的獎勵機制，由自治會主動參與，才能獲得精確統計。

    徐世勲回覆，目前已經分別與各個權管局處討論鼠類防治，針對議員提到的永春市場經驗，將確實研究相關方案，並進一步輔導市場管理處，積極討論、推行防治工作。

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