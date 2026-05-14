共構「台灣舞蹈記憶地圖」 南藝大、衛武營簽署MOU

南藝大校長邱上嘉（右）與衛武營總監簡文彬（左）代表，簽署數位典藏合作備忘錄，共同推動「台灣舞蹈記憶地圖」。（南藝大提供）

推動「台灣舞蹈記憶地圖」，國立台南藝術大學今（14）日下午與衛武營國家藝術文化中心簽署合作備忘錄（MOU），將攜手國立台灣歷史博物館，三方共同建構台灣舞蹈文化資產數位典藏體系，為台灣藝術史發展開啟嶄新篇章。

簽約儀式由南藝大校長邱上嘉與衛武營總監簡文彬代表簽署，計畫包括建置系統化舞蹈史資料庫、培育新一代舞蹈研究與創作人才、推動多元展演轉譯、透過全民參與活動擴大文化影響力等4大面向，合作期間為3年，未來可依實際需求持續深化與延展。參與台灣舞蹈記憶地圖計畫的團隊也一同到場見證。

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「台灣舞蹈記憶地圖」計畫為文化部「重建台灣藝術史2.0」的重要項目之一，致力透過口述歷史、主題研究與展演轉譯，重建台灣舞蹈的歷史脈絡。其中，「跳過舞的人，集合！」舞蹈照片徵件活動，將邀請民眾分享自身舞蹈記憶，形塑全民共同書寫文化歷史的參與平台。

邱上嘉表示，南藝大將以長期深耕藝術教育與影音典藏的專業優勢，提供影像修復、數位化處理及學術研究支持，強化舞蹈史料的保存品質與研究深度。透過與衛武營及台史博的資源整合，未來將把散落各地的舞蹈史料、影像紀錄與生命記憶，進行系統性整理，逐步拼構完整的台灣舞蹈發展圖像，讓珍貴文化資產得以長久流傳。

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