柯志恩來新北取經公托經驗 侯友宜：希望全國共好

新北市長侯友宜（右2）今陪藍委柯志恩（右1）到板橋參訪新板公共托育中心。（記者黃政嘉攝）

新北市現已設立130家公共托育中心，新北市社會局指出其公托量能為全國第一，今天也成為藍委柯志恩及高雄市議員「取經」對象，新北市長侯友宜今陪柯志恩到板橋參訪新板公共托育中心，了解新北市公共托育政策，侯友宜也稱讚柯提的「育兒三箭」政策，「與其說來學習，倒不如說是互相觀摩」，他說，新北不藏私，願意分享政策與經驗，希望全國共好，一起減少家庭育兒的壓力。

侯友宜、柯志恩和高雄市議員邱于軒、蔡金晏、鍾易仲等人今午一同到新北公共托育中心各空間、聆聽新北公共托育政策規劃，侯友宜會中分享設立公托的秘訣，他說，因為少子化，學校有些餘裕空間，市府就拿來設立公托，每家要7間教室來設立，現有130家公托中，就有55家是位在學校內。另外突破法規，讓工業區可以設立企業公托，也鼓勵各企業附設公托，可以穩定員工，此次參訪的新板公托是運用新板特區的公益回饋空間，在蛋黃區創造最大的公共效益。

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侯友宜也說，其實柯志恩在立委期間，或在學校都非常關心也熟悉婦幼議題，也跟新北有很多淵源，她對新北的公共托育、育兒政策相對的了解，今天她說來學習，倒不如說是互相觀摩。

柯志恩表示，她育有2名子女，深刻體驗職業婦女在家庭和工作上兩頭奔忙的辛苦，因此她提出「育兒三箭」，包含托育升級、津貼加碼、職場平權等，更推出喘息券，讓父母在急需喘息時有後援，她感謝新北市提供寶貴的政策和經驗分享，希望做為日後高雄市公托政策問政的參考。

「大家一起努力，讓家庭育兒的壓力可以減少」，侯友宜說，柯志恩也提了「育兒三箭」，包括喘息券、生育津貼的提高、育嬰假的薪資差額補助，覺得都做得非常到位，所以今天不是說高雄來學新北，大家是互相觀摩、學習，互相了解彼此的政見，或彼此現在推的工作。

新北市長侯友宜（右6）今陪藍委柯志恩（右5）與多位高雄市議員到板橋參訪新板公共托育中心。（記者黃政嘉攝）

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