處變不驚！嘉義民雄麻將館4米蟒蛇身上繞 旁人無視淡定打牌

嘉義縣一家麻將桌遊館出現這邊蟒蛇繞頸，另一面自在打牌的有趣畫面。（民眾提供）

嘉義縣民雄鄉一家寵物友善的自助式麻將桌遊館，日前出現驚人的大場面，多位顧客帶著大大小小的寵物蟒蛇前來聚會，最大隻的網紋蟒長達4米、重30公斤，可以纏繞身體好幾圈。雖然有些嚇人，但消費者不為所動，淡定打麻將的畫面令人嘖嘖稱奇。

從現場畫面可見，一群人有男有女圍在一起，有人身上掛著一條比脖子還粗的蟒蛇，有位女生身上的蟒蛇身長比她還高，粗壯程度相當驚人，頭部還不停擺動，初看真的會嚇一跳，心想這裡不是麻將桌遊館嗎？怎麼比較像是爬蟲類世界。

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一位顧客指出，雖然這裡並非爬蟲館，但因老闆對寵物很友善，有次試著帶蟒蛇前來聯誼，店員打電話請示老闆後，老闆很大器接受了，口耳相傳後，愈來愈多蛇粉帶著愛蛇到這裡交流，感覺很放鬆。

號召蛇友聚會的飼主是個蛇類愛好者，畫面中那隻比人還大、重達30公斤、長達4米的網紋蟒名叫「雞肉飯」，正是他的愛寵，平常喜歡帶著牠們出門與其他蛇友交流。

現場的蟒蛇有網紋蟒、緬甸蟒及球蟒等，其中球蟒擁有數千種不同的色彩與花紋組合，就像是「活的藝術品」。面對大量蛇類出沒，一旁的顧客仍自在打牌；有顧客就表示，店家真的很開放、很多元，雖然會驚訝，但比較多是驚喜的感受，覺得這家店很厲害，什麼都可以帶進來，相當有趣。

嘉義縣一家麻將桌遊館蟒蛇會師的盛況。（民眾提供）

現場的蟒蛇有網紋蟒、緬甸蟒及球蟒等，顧客表示，店家真的很開放、很多元，雖然會驚訝，但比較多是驚喜的感受。（民眾提供）

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