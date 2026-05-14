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    首頁 > 生活

    獨家》桃園小3男童玩乾燥劑丟午餐菜桶 4同學吃下矽膠顆粒就醫

    2026/05/14 17:42 記者周敏鴻／桃園報導
    男學生將「矽膠型乾燥劑」包裝拆開後丟入菜桶中，害4名同班學生誤食。（資料照，與新聞事件無關）

    男學生將「矽膠型乾燥劑」包裝拆開後丟入菜桶中，害4名同班學生誤食。（資料照，與新聞事件無關）

    桃園市八德區1所國小的三年級1名男學生，11日中午吃飯時間，偷偷將海苔零食包裝裡的「矽膠型乾燥劑」丟入菜桶中，害得4名同班學生將半透明的球裝顆粒矽膠吞下肚，還好4人就醫後都無大礙。市府教育局表示，學校已針對行為學生進行個案輔導管教，讓他了解行為可能觸法，也可能對他人身體健康造成嚴重威脅。

    該名男學生當天吃午餐前，就曾拿出拆開的乾燥劑包玩弄，學校調查，當天中午吃飯時間，男學生吃完第一輪打的菜後，又自行打了第二輪菜繼續用餐，卻趁著打菜時，將小顆半透明球狀矽膠，丟入裝有主菜咖哩雞肉的菜桶中，之後也二度打菜的同班3名女學生、1名男學生，因此誤食乾燥劑。

    該班級導師當時也在教室中，正在幫需要服藥的其他學生吃藥，接獲學生反映吃到異物後，趕忙確認受到影響的學生人數。學校表示，確認4名學生吃到乾燥劑後，1人由救護車送醫、3人由家長陪同就醫，還好都無大礙，隔天已正常上學。

    「矽膠型乾燥劑」雖無毒、多喝水就能隨糞便排出，學校不敢大意，事發後立即進行校安通報，並持續確認學生們健康狀況。教育局表示，行為學生已向誤食乾燥劑的同學們道歉，學校除加強對該名男學生的管教與法治教育，也聯繫雙方家長到校，針對此次事件進行後續處理，同時提醒導師們應於午餐時間，妥善維持學生用餐秩序與安全管理。

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