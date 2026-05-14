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    苗栗大矽谷土資場惹議 環評要求補件再審

    2026/05/14 19:04 記者彭健禮／苗栗報導
    銅鑼鄉親於計畫基地拉布條反對。（圖由民眾提供）

    銅鑼鄉親於計畫基地拉布條反對。（圖由民眾提供）

    苗栗縣「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發計畫，引發銅鑼鄉當地居民反彈。苗栗縣政府日前辦理環評初審，環評委員要求開發單位補充生態保育、水土保持及地下水監測等資料，須於8月11日前提出修正內容後再審。

    此開發案位於銅鑼鄉大興善寺旁，基地面積約28.5公頃，申請設置加工型及填埋型土石方資源堆置場，其中加工管理區2.97公頃、填埋區12.44公頃，並設有緩衝綠帶、滯洪沉砂池、道路等相關附屬設施，預定使用年限20年，總計填埋量約300萬立方公尺，填埋後將進行造林。

    縣府於11日辦理環評初審，20多名反對鄉親於基地現場及環保局門口拉白布條表達反對。居住在當地「番寮坑」的吳基鎮表示，番寮坑位處基地正下方，有100多人、約35戶居民，當地無自來水，均使用地下水，因此憂心水質遭污染；另也擔心山坡地開發後造成土石流，威脅居民安全。

    鄉民代表徐裕逢也持反對立場。他表示，除了地下水質及水土保持問題外，當地也多次監測到石虎、食蟹獴、麝香貓等保育類動物，自然生態恐遭破壞；此外，重車出入勢必也將影響鄉內道路品質與交通。尤其銅鑼鄉已有3家合法土資場，認為無須再增設土資場。

    縣府環保局表示，環評審查程序均依《環評法》規定進行，秉持「公開、透明、專業」原則辦理，由各委員、專家學者及相關權責機關組成專案小組，本於科學證據與專業知識進行公正、獨立審查，並要求開發單位重視民眾參與過程中所反映的疑慮與建議，確實規劃具體、有效的環境保護措施並落實執行，以減輕開發行為對環境造成的不良影響，確保鄉親居住權益及環境品質。

    銅鑼鄉親於環保局門口拉布條反對。（圖由民眾提供）

    銅鑼鄉親於環保局門口拉布條反對。（圖由民眾提供）

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