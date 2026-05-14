為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國家警報響！屏東山區防大雷雨與暴雨 中南部8縣市大雨特報

    2026/05/14 17:31 即時新聞／綜合報導
    氣象署發布中南部8縣市大雨特報。（擷自氣象署網站）

    氣象署發布中南部8縣市大雨特報。（擷自氣象署網站）

    受到鋒面影響及對流雲系發展旺盛，全台天氣轉趨不穩定。中央氣象署於今（14）日下午16:45持續發布大雨特報，範圍涵蓋中南部及離島共8縣市，預計降雨將持續影響至明日。17:01另針對屏東山區發布大雷雨與暴雨警戒。

    氣象署指出，今日至明日受鋒面影響，南投、雲林至台南地區、高屏山區以及澎湖易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。民眾應嚴防雷擊及強陣風；山區需特別留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防積水。

    大雨特報警戒區：南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、澎湖縣。

    針對屏東山區，氣象署於17:01針對屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉發布大雷雨即時訊息，預計影響時間至18:01。由於短延時強降雨發生，可能導致能見度降低，提醒駕駛人注意安全。

    同時，針對屏東縣牛角灣溪與隘寮北溪（飛龍瀑布群）一帶，氣象署已發布「災防告警」（山區暴雨），警示時間持續至19:01。上述區域已有暴雨或有暴雨發生機率，需留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，切勿在溪邊從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

    氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時01分；有短延時強降雨發生，請慎防溪（河）水暴漲、低能見度。（擷自氣象署網站）

    氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時01分；有短延時強降雨發生，請慎防溪（河）水暴漲、低能見度。（擷自氣象署網站）

    氣象署針對屏東縣牛角灣溪,屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至19時01分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。（擷自氣象署網站）

    氣象署針對屏東縣牛角灣溪,屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至19時01分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。（擷自氣象署網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播