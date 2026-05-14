國家警報響！屏東山區防大雷雨與暴雨 中南部8縣市大雨特報

氣象署發布中南部8縣市大雨特報。（擷自氣象署網站）

受到鋒面影響及對流雲系發展旺盛，全台天氣轉趨不穩定。中央氣象署於今（14）日下午16:45持續發布大雨特報，範圍涵蓋中南部及離島共8縣市，預計降雨將持續影響至明日。17:01另針對屏東山區發布大雷雨與暴雨警戒。

氣象署指出，今日至明日受鋒面影響，南投、雲林至台南地區、高屏山區以及澎湖易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。民眾應嚴防雷擊及強陣風；山區需特別留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防積水。

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大雨特報警戒區：南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、澎湖縣。

針對屏東山區，氣象署於17:01針對屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉發布大雷雨即時訊息，預計影響時間至18:01。由於短延時強降雨發生，可能導致能見度降低，提醒駕駛人注意安全。

同時，針對屏東縣牛角灣溪與隘寮北溪（飛龍瀑布群）一帶，氣象署已發布「災防告警」（山區暴雨），警示時間持續至19:01。上述區域已有暴雨或有暴雨發生機率，需留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，切勿在溪邊從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時01分；有短延時強降雨發生，請慎防溪（河）水暴漲、低能見度。（擷自氣象署網站）

氣象署針對屏東縣牛角灣溪,屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至19時01分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。（擷自氣象署網站）

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