南投貓羅溪防淹水 設超大型抽水機每秒抽1噸水

南投貓羅溪防淹水，將設超大型抽水機。（南投市公所提供）

汛期與颱風季節來臨，鑑於南投市貓羅溪畔近幾年來每逢颱風來襲即淹水，南投縣副縣長王瑞德今（14日）在議會答詢議員張秀枝關切貓羅溪治水問題時表示，第三河川分署已在貓羅溪清疏35萬立方米的土石疏通水流，另也將於大眾汽車教練場旁設置超大型抽水機，至於「外轆排水治理工程」已完成滯洪池土地徵收，最快年底動工。

王瑞德指出，貓羅溪畔淹水主要問題之一是區域排水無法排出，目前第三河川分署正在執行65萬立方米土石的疏濬工程，達到疏通南崗大橋到振興橋之間水流效果，已清疏35萬立方米，將加速完成。此外，7月份將增設3部大型抽水機，水利署初步核定的應急工程，也將會在大眾汽車教練場旁設置1部每秒鐘可抽1噸水的超大型抽水機，以及在三塊厝排水增設抽水平台與自動水門等設施。

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至於斥資約12億元執行的「外轆排水治理工程」，5公頃的滯洪池已完成土地徵收，基本設計也已完成，即將展開細部設計，希望能夠趕在今年底或明年初開工，目前也規劃於大眾汽車教練場附近建設一個像外轆排水工程的正式抽水站與滯洪池。

2024年7月凱米颱風挾帶豐沛雨勢，造成南投市貓羅溪畔停放的數十輛汽車嚴重泡水。（南投市公所提供）

汛期來臨，為防貓羅溪淹水，將增設大型抽水機。（資料照）

南投縣副縣長王瑞德表示，南投市外轆排水治理工程，最快年底動工。（記者張協昇攝）

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