雨再下一天！鋒面南移換南台灣 東部雨綿綿

雨再下一天！鋒面南移換南台灣 東部雨綿綿2026/05/14 17:31 記者黃宜靜／台北報導
未來降雨趨勢。（氣象署提供）
鋒面影響到明天（15日）！中央氣象署預報，明天鋒面南移到巴士海峽，主要降雨剩下南部、東半部地區有局部短暫陣雨，特別是東半部地區、午後南部山區有短延時大雨發生，預估晚上降雨會趨緩，到了週六到下週四天氣會越來越穩定、氣溫回升，各地多可見到陽光，僅部分地區仍有局部或零星降雨。
氣象署預報員黃恩鴻說，明天鋒面南移至巴士海峽，主要降雨剩下南部、東半部地區，中部以北則是多雲、偶有零星小雨。而南部、東半部地區有局部短暫陣雨，特別是東半部地區、午後南部山區也會有短延時大雨發生，預估整體降雨到了晚上之後會逐漸趨緩。
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「預估週六到下週四天氣越來越穩定、天氣越來越好！」黃恩鴻說，週六至下週一氣溫回升，水氣逐漸減少！各地多為多雲到晴、可以見到陽光，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，不過，由於週六水氣、雲量仍較多，因此基隆北海岸還是有零星降雨。
黃恩鴻指出，到了下週二至週四天氣更為穩定，高溫炎熱、多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。
溫度部分，黃恩鴻說明，明天還是比較涼，北部、宜蘭、花蓮白天24至26度，中南部、台東則有28至31度，各地早晚22至25度；到了週六至下週一氣溫逐漸回升，東半部白天26至28度，西半部可回升至29至32度，到了下週二、三全台白天都可以來到30至33度，這幾天早晚溫度約21至24度。
天氣提醒。（氣象署提供）
一週溫度趨勢。（氣象署提供）