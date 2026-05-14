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    首頁 > 生活

    「屎」料未及！台灣黑熊便便鑰匙圈紅到韓國 短短幾天搶購一空

    2026/05/14 17:31 即時新聞／綜合報導
    台灣黑熊保育協會推出的周邊商品「排遺鑰匙圈」近日意外爆紅。（圖翻攝自台灣黑熊保育協會臉書）

    台灣黑熊保育協會推出的周邊商品「排遺鑰匙圈」近日意外爆紅。（圖翻攝自台灣黑熊保育協會臉書）

    台灣黑熊保育協會推出的周邊商品「排遺鑰匙圈」近日意外爆紅，官方今天（14日）表示已銷售一空，直呼「屎」料未及！

    這款台灣黑熊便便造型的鑰匙圈富含設計巧思，拉開便便的拉鍊後，可以看到藏著各種象徵黑熊食用後未消化的果實和種子，這項設計旨在傳達黑熊作為森林播種者的重要角色，透過排遺幫助植物播遷種子。

    而這款本來以為不會受到大家青睞的周邊商品，近日竟然在社群爆紅。起因於一位韓國網友在Threads上發文，表示在網上看到這款鑰匙圈超想擁有，因為是台灣黑熊保育協會的限定周邊，沒有管道可以直接買，她只好拜託朋友，大費周章終於拿到，看起來「又髒又可愛」，讓她非常喜歡。

    貼文曝光後在台網引發討論，甚至掀起搶購潮。官方臉書「台灣黑熊教育館」今天發文宣布該款鑰匙圈銷售一空，「真的是『屎』料未及！黑熊排遺鑰匙圈訂單大爆滿，各位黑熊的好朋友們，大家對『黑熊便便』的熱情，真的是讓我們感到『屎』無前例的震撼！本來以為大家會對排遺保持『社交距離』，沒想到訂單數量直接突破天際。由於目前產量有限，為了保證每一份『屎』的品質都能『屎』終如一，我們必須做出一個艱難的決定：即日起，排遺鑰匙圈僅提供『現場販售』。」

    「雖然讓遠方的朋友失望了，但我們還是希望大家能親自來一趟教育館，除了帶走這份無『屎』不在的幸運，也能更了解黑熊的生態。我們一定會秉持『屎』命必達的精神，在現場備好最精緻的便便等著大家。」

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