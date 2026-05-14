桃園復興推肥料運輸補助 免費配送344公噸減偏鄉農民負擔

復興區長蘇佐璽（右2）、復興區農會總幹事高理忠（左2）赴蘇樂辦事處視察首批肥料送抵與下貨狀況。（記者李容萍攝）

桃園市復興區公所、復興區農會體恤偏鄉高齡農民辛勞並振興地方農業，攜手慈善團體啟動「全區農民肥料運輸補助計畫」，規劃「肥料服務送到家」的搬運機制，農民及產銷班員購買農會肥料，可享免費運輸服務，補助運輸量共344公噸，以實際行動減輕經濟弱勢與高齡老農家庭負擔。

復興區長蘇佐璽表示，近年來由於肥料售價持續攀升，加上原鄉部落面臨農村勞力短缺、人口高齡化等挑戰，對經濟弱勢的農民造成沉重的經濟壓力。許多老農因家中缺乏載運貨車，至農會購買肥料後，往往無力自行運回偏遠山區農地；財團法人璟都有愛社會福利慈善基金會得知需求後慷慨解囊，期盼透過大宗肥料運輸補助，降低農民生產成本，促進產業均衡穩定發展。

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此計畫補助對象包含復興區農民及各產銷班員購買肥料所雇用的搬運隊或貨運行，運輸服務包含固定距離運輸，由復興區農會本部集中運送至蘇樂辦事處；以及服務到家運輸，由復興區農會本部或蘇樂辦事處，協助搬運配送至各農戶家中。

蘇佐璽今（14）日與復興區農會總幹事高理忠赴蘇樂辦事處視察首批肥料送抵與下貨狀況時表示，復興區地形狹長且山路崎嶇，高齡農民購買肥料後，最迫切需要運輸協助，感謝慈善團體看見原鄉需求，公所與農會將全力配合，將這份社會愛心精準送達農友手中，讓山區農民們不需再為肥料載運問題發愁，可以安心務農。

復興區長蘇佐璽赴蘇樂辦事處視察首批肥料送抵與下貨狀況。（記者李容萍攝）

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