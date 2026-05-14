體感訓練降低職災 台南報名開跑

透過工安體感訓練活動，加深勞工對各種職業災害危害認知，減少職災、工安事故發生。（南市職安處提供）

為落實台南市「職安城市、希望家園」的施政願景，台南市勞工局職安健康處和東陽實業將在6月5、26日首次合作舉辦二梯次「工安參訪暨體感訓練宣導會」，期望藉由訓練中心各項體感訓練活動，加深事業單位代表對各種職業災害危害認知，減少職災、工安事故發生。為提升事業單位安全意識及安全文化，參加活動將核發職業安全衛生在職訓練時數，即日起職安處開放網路報名，額滿為止。

台南市勞工局局長王鑫基表示，職災發生常見原因除雇主未落實職業安全衛生管理，未設置必要安全衛生設備及措施外，勞工安全意識不足亦是主因。為有效強化雇主及勞工危害認知與安全意識，勞工局除辦理講習式宣導會外，並與跨界合作，辦理多元體感訓練，透過參訓學員親身接觸操作，體會各項作業潛藏職業災害風險，以提升訓練成效。

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南市職安處特地與東陽實業廠股份有限公司合作，運用東陽工安體感訓練中心，規劃機械捲夾、電氣感電、堆高機作業危害等多項體感訓練，同時也邀請專業講師講解相關危害預防重點，並觀摩優良職業安全衛生單位相關作法，期許學員經由實際體感訓練及實務觀摩，回廠後提升辨識作業危害能力，共同建構企業的職業安全衛生文化，達成降低職業災害發生的目標。

南市職安健康處處長李炫昌說，二梯次規劃的多項工安體感訓練，皆屬較常發生職業災害之作業類型，除加強宣導及訓練提升安全意識外，職安處另將透過檢查及輔導等方式，協助事業單位落實職業安全衛生法相關規定，預防災害發生。

透過工安體感訓練活動，減少職災發生。（南市職安處提供）

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