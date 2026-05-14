高市議員促人氣活動移師鳳山「裡面」 陳其邁允做整體檢討

議員李雅靜要求市府人氣活動移師鳳山「裡面」!陳其邁舉萬聖節在凹子底辦被抱怨為例，強調須考慮場地條件。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李雅靜今質詢指出，鳳山有35萬人、卻沒代表性活動，要求市府評估將人氣活動移師鳳山「裡面」！市長陳其邁答詢時以2年前在凹子底辦萬聖節活動被周邊住戶抱怨為例，強調須評估場地條件是否合適，但也允諾會做整體檢討。

李雅靜指出，鳳山有35萬人口、全高雄最多，希望市長陳其邁能發1張城市名片給鳳山，將辦過的許多人氣活動如奶茶節或鹹酥雞節，移師鳳山舉辦，讓遊客想起這些活動就想到鳳山，想到鳳山就會想到那個活動。

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陳其邁答詢表示，不知去年萬聖節、議員有參加嗎？今年恐龍（兒童節）也在衛武營；李雅靜說去年萬聖節有去，卻根本進不去，車流導致很多困擾，「那不在鳳山，只有車子進到鳳山」，做「擦邊球」沒用啊！如果市長覺得這已經在鳳山，她想具體要求能否在市長任內，找1個活動真正移師「鳳山裡面」，不要在邊陲地帶。

陳其邁追問「哪邊？譬如說」，李雅靜建議大東或者五甲公園；陳其邁又問「那裏可以5萬人以上嗎？」、「5萬人會不會太少？」；李雅靜覺得五甲公園或許可以，也不要小看大東。

陳其邁說，前年萬聖節在凹子底辦、人山人海，後來卻被附近居民抱怨非常多，所以要考量「場地」；李雅靜，不是每個都是10幾、20幾萬人的活動，例如大港閱冰、鹹酥雞等，或者動漫祭？

陳其邁答詢，動漫祭也都5萬人以上，李雅靜則認為可運用大眾運輸工具，拜託市府想一下；陳其邁又說，如果去辦活動被罵，能否說李議員建議的？李雅靜說「沒問題啊，我們帶來地方繁榮啊」，只要市府在交通上規畫得很好，就不會有這些問題，或許可用接駁方式。

陳其邁最後允諾，會在活動上最一個整體檢討。

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