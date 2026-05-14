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    首頁 > 生活

    青春設計節引爆駁二 68校、1193件作品共築夢想舞台

    2026/05/14 16:33 記者黃佳琳／高雄報導
    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

    台灣設計學子的年度盛事「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場，今年展覽集結全台68校156系、共1193件作品參與競賽。今天開幕典禮由義守大學跨國籍學生演唱原創歌曲，傳達了青春設計節創作無國界的精神。

    文化局副局長簡嘉論指出，青春設計節自2009年轉型至今，17年來已成為台灣設計教育的指標性創意聯展，讓學子免於北上奔波，在高雄即可擁有專業發表舞台。今年除了傳統校系展區，自行車倉庫規劃的「獨立展區」更吸引67組跨領域設計好手參展，突破系所界線，展現更多元的創意實踐。

    為接軌市場需求，今年不僅邀請黃顯勛、王斌鶴等業界頂尖大師組成夢幻評審團，更首度與設計購物平台「Pinkoi」合作設立企業特別獎，協助優秀潛力品牌接軌電商市場。此外，馬玉山、金氏科訊等企業夥伴亦慷慨贊助獎金，攜手政府共同支持青年勇於追夢。

    活動亮點不僅限於室內，實踐大學高雄校區服飾設計系於大港橋畔舉辦戶外走秀，將設計融入港灣地景；而邁入第20屆的「青春影展」也於今天起在高雄市電影館同步放映，入圍32部影視與動畫短片，並特別規劃韓國電影藝術學院（KAFA）專題，擴大學生導演的國際視野。

    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

    「青春設計節」即日起到17日在高雄駁二藝術特區盛大登場。（高雄市文化局提供）

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