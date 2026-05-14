國中會考倒數 高雄祭出安心服務方案 考後開玩享優惠

115年國中教育會考將於5月16、17日登場，教育局將在各個考場設置考生服務站。（資料照，記者許麗娟攝）

國中教育會考5月16、17日登場，高雄考區報名考生共1萬9708人，將在21所考場、647間試場應試，明（15）日下午3至5時開放查看考場，高雄市推出「會考安心服務方案」，提供偏鄉考生一條龍服務、安心應考會考專車及考場服務站，考後開玩憑准考證亦有多項優惠。

高雄市教育局長吳立森指出，偏鄉考生一條龍服務是提供那瑪夏及桃源國中考生就近住宿，免於舟車勞頓；同時補助國中會考專車費用、21所考場均設置「考場服務站」，於各考場配置2名警力與2台警用機車，因應考生臨時需求。

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觀光局長高閔琳表示，會考結束後，為讓考生們紓壓放鬆，壽山動物園自5月18日至6月30日期間，持本人准考證即可免費入園，園內消費亦有優惠；5月17日至6月18日至野森動物學校內的禮品舖，可兌換特製資料夾。此外，蓮池潭、中央公園、愛河、旗津及哨船頭等熱門景點也推出聯合優惠方案，可享95折至5折或招待餐點等專屬優惠。義大遊樂世界則於5月17日至6月30日，憑准考證購原價青少年票，加贈餐飲商品抵用券150元。

文化局長王文翠表示，自5月17日至6月30日，考生持准考證可不限次數免費暢遊駁二藝術特區當代館、舊事倉庫主題展覽與鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等熱門場館，也能享有「濱線觀光列車哈瑪星號」與「哈瑪星駁二線小火車」的優待票價，並以會員價購買電影館、內惟戲院及VR體感劇院6月30日前的電影票券。

運發局長侯尊堯則推出「憑准考證免費看澄清湖主場球賽」高雄考生獨享活動，5月22、23、24、27及28日5場台鋼雄鷹職棒賽事，每場限量100張免費內野不指定位置票券，可憑115年國中會考准考證至現場售票亭換票入場，票務人員還會在准考證上加蓋球場限定「會考勇者認證章」，每人每證限兌換1次、換完為止。

高雄市教育局提醒考生考前注意事項。（高市府提供）

觀光局多處景點提供憑准考證優惠折扣。（高市府提供）

文仳局提供多文化場館免門票或會員票優惠。（高市府提供）

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