為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網指新莊某小吃店釀嚴重過敏 新北衛生局將派員稽查

    2026/05/14 15:56 記者賴筱桐／新北報導
    有民眾反映，吃了新北市新莊區某家專賣虱目魚的小吃店後，出現嚴重過敏反應。（圖擷取自Thresds平台）

    有民眾反映，吃了新北市新莊區某家專賣虱目魚的小吃店後，出現嚴重過敏反應。（圖擷取自Thresds平台）

    有民眾在社群平台Threads發文，指到新北市新莊區某家專賣虱目魚的小吃店用餐後，出現嘴唇紅腫發麻、臉發熱漲紅等不適症狀，疑似嚴重過敏反應，貼文一出釣出許多網友，說自己用餐後也有類似情形。衛生局表示，將派員稽查，若業者有違規且限期未改善，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    民眾指稱，昨天在新莊區某專賣虱目魚的小吃店，點了1碗虱目魚湯加蔥蛋，喝到一半嘴唇突然腫起來，而且有點發麻，接著臉跟耳朵開始發熱，頭也開始昏昏痛痛的，到診所拿藥吃，症狀仍未改善，只好到輔大醫院掛急診，打了2針過敏針，回家後還拉2、3次肚子。

    貼文下方有網友表示，家人吃完也出現同樣情形，臉和身體超級紅，皮膚出現紅點，伴隨拉肚子、心悸症狀；也有人說，上週吃魚肉蓋飯加魚肚湯，第一口覺得嘴巴癢癢的，吃完不到1個小時心跳加速，全身變成關公，且暈眩、頭痛，馬上送急診；還有人說，星期一吃完肚子痛到今天，還以為是自己的問題。

    衛生局表示，目前未收到醫院通報案件，已掌握相關訊息，因今天店家未營業，後續將派員依據「食品良好衛生規範準則」前往稽查，尤其針對食材（海鮮）保存及食品製備流程進行查核。

    衛生局說明，若業者有不符規定之處，將命限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    有民眾反映，到新莊區某虱目魚專賣小吃店後，全身出現類似蕁麻疹症狀。（圖擷取自Threads平台）

    有民眾反映，到新莊區某虱目魚專賣小吃店後，全身出現類似蕁麻疹症狀。（圖擷取自Threads平台）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播