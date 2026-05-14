網指新莊某小吃店釀嚴重過敏 新北衛生局將派員稽查

有民眾反映，吃了新北市新莊區某家專賣虱目魚的小吃店後，出現嚴重過敏反應。（圖擷取自Thresds平台）

有民眾在社群平台Threads發文，指到新北市新莊區某家專賣虱目魚的小吃店用餐後，出現嘴唇紅腫發麻、臉發熱漲紅等不適症狀，疑似嚴重過敏反應，貼文一出釣出許多網友，說自己用餐後也有類似情形。衛生局表示，將派員稽查，若業者有違規且限期未改善，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

民眾指稱，昨天在新莊區某專賣虱目魚的小吃店，點了1碗虱目魚湯加蔥蛋，喝到一半嘴唇突然腫起來，而且有點發麻，接著臉跟耳朵開始發熱，頭也開始昏昏痛痛的，到診所拿藥吃，症狀仍未改善，只好到輔大醫院掛急診，打了2針過敏針，回家後還拉2、3次肚子。

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貼文下方有網友表示，家人吃完也出現同樣情形，臉和身體超級紅，皮膚出現紅點，伴隨拉肚子、心悸症狀；也有人說，上週吃魚肉蓋飯加魚肚湯，第一口覺得嘴巴癢癢的，吃完不到1個小時心跳加速，全身變成關公，且暈眩、頭痛，馬上送急診；還有人說，星期一吃完肚子痛到今天，還以為是自己的問題。

衛生局表示，目前未收到醫院通報案件，已掌握相關訊息，因今天店家未營業，後續將派員依據「食品良好衛生規範準則」前往稽查，尤其針對食材（海鮮）保存及食品製備流程進行查核。

衛生局說明，若業者有不符規定之處，將命限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

有民眾反映，到新莊區某虱目魚專賣小吃店後，全身出現類似蕁麻疹症狀。（圖擷取自Threads平台）

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