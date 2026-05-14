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    首頁 > 生活

    速度與山城之美！ 六龜山城拉力賽16、17日熱血登場

    2026/05/14 15:53 記者黃佳琳／高雄報導
    全台車迷引頸期盼的速度盛事將16、17日兩天在六龜天台山天台宮（濟公廟）熱烈展開。（六龜區公所提供）

    全台車迷引頸期盼的速度盛事將16、17日兩天在六龜天台山天台宮（濟公廟）熱烈展開。（六龜區公所提供）

    全台車迷引頸期盼的速度盛事將16、17日兩天在六龜天台山天台宮（濟公廟）熱烈展開，「2026六龜山城拉力賽」結合專業拉力賽事、超跑特展、在地美食市集與精彩舞台表演，打造一場融合「硬派競速」與「山城人文」的視聽覺饗宴。

    六龜區公所劉文甲指出，本次「THC六龜拉力／爬山全國B級錦標賽」是活動核心，預計吸引全台100輛參賽車與200名頂尖車手齊聚。賽事路線充分利用六龜蜿蜒險峻的山區地形，極度考驗車手的操控技術，民眾除了能現場感受引擎轟鳴的震撼張力，活動區更特別規劃「超跑展示區」，多款夢幻性能車款將一字排開，讓車迷能近距離欣賞機械工藝之美。

    為了讓觀光客深入體驗六龜風情，現場同步舉辦「趣六龜市集」，集結在地農特產品、傳統美食與文創攤位，讓遊客在觀賽之餘也能大啖山城美味。

    劉文甲表示，本次活動旨在整合地方資源，透過大型賽事帶動在地住宿與餐飲消費，進一步提升六龜在全台的觀光知名度，期望將六龜塑造為具備專業賽事與深度旅遊價值的指標性目的地，邀請全台民眾16、17日走入山城，共同感受這場充滿激情的競速嘉年華。

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