南山公墓遷葬爭議 自救會至市議會陳情要求暫停

南山公墓自救會今日至市議會陳情。（記者洪瑞琴攝）

台南市府近期於南山公墓B區重新大規模張貼遷葬查估單，以及C區遷葬期限將屆，卻有多數家屬未接獲補償通知，引發反彈。南山公墓自救會今（14）日偕同墓主家屬前往南市議會陳情，要求在南山公墓整體規劃尚未取得社會共識前，應立即停止所有遷葬查估與相關程序。

自救會指市府行政過程不透明、通知不周，甚至以強制查估方式推動遷葬，市府人員將查估單以矽利康直接黏貼於墓體構件上，造成不可回復的毀損，嚴重侵害家屬權益與文化資產保存價值。

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家屬更質疑，在公共使用目的尚未清楚說明前，市府即倉促啟動查估與遷葬流程，導致資訊不對等，部分民眾因恐慌提前遷葬，反而喪失依法可申請的補償權益，形同在行政壓力下被迫配合。

南市議會由秘書室主任劉玠成代表受理陳情書，表示將依程序轉交市府處理。自救會成員包括前檢察官陳誌銘律師、台灣文學園區促進會理事長鄭邦鎮、重現府城水文促進會理事長吳昭明等人到場聲援，強調此案不僅涉及程序正義，更牽動歷史文化保存。

自救會提出訴求，包括建立實質參與機制，納入墓主家屬意見，重新召開公聽會與說明會；並全面以書面通知所有墓主，確保資訊公開透明。

此外，自救會也呼籲市府與議會參考國際歷史墓園保存案例，應以全區保留為原則進行規劃，避免倉促遷葬造成不可逆的文化破壞，讓城市發展與歷史記憶得以並存。

自救會陳誌銘律師（右）說明陳情內容。（記者洪瑞琴攝）

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