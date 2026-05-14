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    首頁 > 生活

    竹市香山運動場風雨球場延宕1年 中央補助6400萬完工啟用

    2026/05/14 15:48 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市香山綜合運動場的風雨籃球場，由中央客委會補助6400萬及市府配合款，共投入1.13億元整建，終於完工啟用。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合運動場的風雨籃球場，由中央客委會補助6400萬及市府配合款，共投入1.13億元整建，終於完工啟用。（新竹市府提供）

    新竹市香山綜合運動場風雨球場整建工程延宕超過1年，今天終於完工啟用，由中央客委會補助6400萬及市府配合款共投入1.13億元整建，市府也邀請籃球博士鄭志龍和洋基工程籃球隊啦啦隊參與啟用典禮，未來香山居民來打籃球，將不怕風吹日曬雨淋了。

    市府表示，除風雨籃球場完工，也完成戶外機車停車空間、人行步道與周邊景觀改善，同時優化運動場入口動線，新增槌球專用練習場域，無論是學生社團、市民運動或舉辦體育活動，都可使用；另球場後方看台工程也開工，未來完工後，香山綜合運動場將可作為客家文化推廣的場地。

    客家委員會副主任委員廖育珮表示，此次風雨球場工程客委會補助超過6400萬元，是「客家委員會客庄創生環境營造計畫」中補助金額相當高的工程，期盼這座兼具交流與文化傳承功能的公共空間，讓民眾來聊天使用，凝聚社區情感。

    教育處指出，新建的風雨球場採鋼筋混凝土與鋼構屋頂設計，結合格柵通風、耐用鋪面及完善排水系統，可適應新竹多風多雨氣候，藉此提升場地使用率與舒適度；場域亦建置機電、監視、避雷及給水等系統，提供市民全天候運動空間。由於香山綜合運動場肩負客庄文化與地方創生角色，此次工程除強化體育設施功能，也融入環境永續與客庄文化元素，將提供香山居民更好的運動環境。

    新建的風雨球場採鋼筋混凝土與鋼構屋頂設計，結合格柵通風、耐用鋪面及完善排水系統，可適應新竹多風多雨氣候。（新竹市府提供）

    新建的風雨球場採鋼筋混凝土與鋼構屋頂設計，結合格柵通風、耐用鋪面及完善排水系統，可適應新竹多風多雨氣候。（新竹市府提供）

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