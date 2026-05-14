中職會長撞臉南韓超萌男童 蔡其昌隔空招手：快跟爸媽來台灣

南韓網紅近期使用AI生成棒球轉播畫面，其中1個男童的長相，被不少台灣網友指認「神撞臉」台灣中職會長蔡其昌。（圖擷取自@hairstyle_jihye Threads、蔡其昌臉書粉專，本報合成）

近期南韓社群平台風靡生成一系列「AI棒球轉播」照片與影像，奇特潮流引發各國網友關注。1名南韓網紅也在日前跟風，AI生成10多種不同年齡與性別的棒球轉播畫面，其中1個小男孩的身影，意外吸引大批台灣人朝聖，並驚呼「神撞臉」台灣中職會長蔡其昌，在網上掀起熱烈討論。對此，蔡其昌今日下午表示，如果有機會跟著可以邀請他父母帶著小孩子到台灣來玩。

南韓美髮兼親子網紅「Jihye」從8日開始，陸續在IG、Threads分享自己使用AI生成的「棒球轉播」圖片或影音。在她生成的作品中，有1段影片是1名穿著應援球衣坐在觀席、微微噘起小嘴的男童，在2個社群平台合計吸引超過320萬人次瀏覽，不僅引起韓國網友們關注，甚至湧入大量台灣網友轉發、留言熱議。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌說，昨天晚上就看到很多的網路上的朋友、球迷都有tag，自己覺得這個韓國的弟弟真的是有一點像，其實主要還是因為兩個都是瞇瞇眼，這個弟弟真的好可愛，看了也覺得，有一種療癒感。

另外，有一些朋友很關心要不要跟太太解釋一下？再次強調這個跟自己毫無關係啦，自己跟太太今天還一起喝咖啡，所以沒有問題的。覺得這是一個難得的緣分，韓國竟然有1個小朋友這個這麼可愛，如果有機會可以邀請他爸爸、媽媽帶著小孩子到台灣來玩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法