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    首頁 > 生活

    5/17國際不再恐同日 北市府設置照片展呈現彩虹多元樣貌

    2026/05/14 15:44 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市政府響應5月17日「國際不再恐同日」，在市府大樓設置小型照片展，透過影像呈現多元性別議題。（台北市社會局提供）

    台北市政府響應5月17日「國際不再恐同日」，在市府大樓設置小型照片展，透過影像呈現多元性別議題。（台北市社會局提供）

    台北市政府響應5月17日「國際不再恐同日」（International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, IDAHOBIT），除了與往年一樣將於市府升起彩虹旗，今年也在市府大樓設置小型照片展，透過影像呈現多元性別議題。展覽選自台北市歷年參與彩虹城市網絡年度主題照片，涵蓋酷兒難民、青少年、長者、運動及雙性戀等議題，呈現多元性別社群在不同處境與生命階段的真實樣貌，讓每一張影像，成為理解與對話的起點。

    台北市性別平等辦公室表示，「國際不再恐同日」源自世界衛生組織（WHO）於1990年5月17日將同性戀自《國際疾病分類》中移除的重要歷史節點，象徵同性戀不再被視為疾病。這一天也提醒社會持續正視LGBTQIA+族群在日常生活中可能面臨的歧視、污名與不平等處境，推動每個人都能被理解、尊重與平等對待。

    台北市性別平等辦公室也說，北市自2020年加入彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network, RCN）以來，已連續6年響應517國際行動，透過與全球城市之間的交流與連結，持續推動性別平等與多元共融。

    台北市今年也將持續推動「台北市性別友善廁所標章認證計畫」，鼓勵公、私部門共同打造性別友善環境。

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