基隆捷運二階路線 議員意見仍分歧

基隆市政府認為基隆捷運二階走麥金路基隆商圈是最佳方案。（記者盧賢秀攝）

基隆捷運第二階段進入市區的路線，藍綠市長參選人各有不同主張，引起討論，市府交通處表明麥金路是最佳方案，預估年底向交通部提報可行性評估。在市議會也引起議員熱烈討論，意見仍分歧，交通處將向議會專案報告。

基捷二階路線，包括台鐵路廊與安樂區麥金路兩方案，日前引起討論，市府交通處今天在議會報告捷運二階評估業務報告，意見分歧。

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議員張之豪認為，走安樂路固然好，但到底要如何走、未來工程的影響市府都沒有說清楚，就說是最佳方案，存在模糊空間；議員吳驊珈認為，兩方案不管怎麼走，最終還是希望進人口最多的安樂區才能達到最高效益，市府要提出最可行且蓋得成、完整交通影響等配套的方案。

議員秦鉦表示，走安樂路當然大家期待，但安樂路二段車流量多，還有隧道，施工期間勢必入交通黑暗期，建議捷運二階應可分流到東岸，走信義、中正、仁愛區都可考慮，還可和東岸高架橋共構，自償率才會提高。

議員鄭文婷說，二階是大家期待的，但要開山闢地令人擔憂，光是要開挖隧道工程就很艱難，且要選擇不拆房子為原則，她認為目前的可行性評估方向已經「走鐘」。

議員施偉政表示，走麥金路的評估恐不太確實，路廊車流量都非常高，安樂路一、二段交通會有重大衝擊，最好的方案應還是利用台鐵舊路廊。

交通處長陳耀川說，基隆捷運二階可行性評估已完成期中報告審議，路廊原則上確定，路線及車站位置及工法選擇會在期未報告修正調整，會開地方說明廣納民眾意見後，年底再送中央審議。

市議員認為走台鐵路廊較優。（記者盧賢秀攝）

市府評估基隆二路階從八堵車站經麥金路、長庚商圈最佳。（基隆市政府提供）

基隆捷運二階路線，市議員討論熱烈意見分歧。（記者盧賢秀攝）

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