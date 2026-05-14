顏旭明涉案調為非主管職 環境部次長沈志修暫代環管署長

環境部環境管理署長顏旭明疑涉公務背信罪，遭檢調偵查，30萬元交保，環境部依職權將其調離主管職，並重申清廉職守，絕不寬貸。（資料照）

環境部環境管理署長顏旭明昨（14日）遭檢調約談，疑涉及公務背信罪嫌，目前案情偵辦中，環境部今（14日）下午發布人事，即日起將他調為非主管職，但考量汛期防災關鍵期，署長一職由環境部常務次長沈志修代理，同時再次強調，環境部秉持「透明、守法」原則，全力配合檢調單位調查。

針對顏旭明涉案、檢方訊後讓其以30萬元交保；環境部今表示，對該案高度重視，已明確要求環管署相關同仁，務必完整提供司法機關所需的各項事證及說明，協助調查單位儘速釐清事實真相，以維護公務體系的廉潔與聲譽。

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環境部指出，為維持司法調查公正性，並讓當事人專心面對訴訟程序，環境部已依職權完成人事調整，自即日起，將顏旭明調整為非主管職務，而考量環管署業務繁重，且正值汛期防災關鍵時刻，為確保環境管理品質與行政運作穩定，署長職務暫由環境部常務次長沈志修代理，俾利各項環保業務無縫銜接。

環境部重申，「清廉」是公務員最基本的職業倫理，也是政府施政的根基，該案將視司法調查結果依法處理，絕不寬貸。並強調，未來將持續強化內部廉政督導機制，要求全體同仁以最高道德標準自我要求，不負社會大眾對環境部專業、廉潔的期待。

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