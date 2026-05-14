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    首頁 > 生活

    桃園蘆竹宏竹托嬰中心開幕 收托50名嬰幼兒 報名到25日止

    2026/05/14 15:45 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（中）出席公設民營「宏竹托嬰中心」開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）出席公設民營「宏竹托嬰中心」開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市蘆竹區公設民營「宏竹托嬰中心」今天開幕，規劃收托50名滿2足月到未滿2歲的嬰幼兒，即起受理報名到5月25日上午10點截止，預計5月26日上午11點辦理抽籤作業，民眾若有送托意願，可洽桃園育兒資源網線上登記或到現場報名。

    桃園市長張善政下午出席宏竹托嬰中心開幕典禮並致詞說，市府致力提供民眾優質、友善、平價的托育服務，上任3年期間已成立20個托嬰中心，其中，宏竹是全市的第60個、蘆竹區的第6個托嬰中心，相信可以讓民眾育兒更加安心、放心。

    婦幼發展局長杜慈容表示，本月將再新增1處公共托育設施，到今年底共可提供1980收托名額，未來持續透過公私協力，擴增托育量能，並推動定點臨時托育服務等，滿足家庭多元需求。

    宏竹托嬰中心由市府委託「中華青年公共事務倡議協會」經營管理，預計收托50名滿2足月到未滿2歲的嬰幼兒，5月25日截止報名，隔天抽籤，抽籤結果同日公布在宏竹托嬰中心門口、桃園育兒資源網等。

    婦幼局提醒，今年公共托育設施候補登記作業，從6月1日起到6月15日開放線上登記，已有登記的家庭候補名單到7月31日止，家長若要持續候補則須重新登記，新候補名單效期從8月1日到明年7月31日止，未來公共托育設施若出現空缺，將依候補名單適齡適性遞補。

    公設民營「宏竹托嬰中心」空間寬敞明亮。（記者周敏鴻攝）

    公設民營「宏竹托嬰中心」空間寬敞明亮。（記者周敏鴻攝）

    公設民營「宏竹托嬰中心」嶄新開幕。（記者周敏鴻攝）

    公設民營「宏竹托嬰中心」嶄新開幕。（記者周敏鴻攝）

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