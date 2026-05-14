高雄里長義賣原鄉水蜜桃創17年新高紀錄 竟成了主要銷售管道

民眾聞香而來選購水蜜桃。（記者洪臣宏攝）

高雄市鎮東里里長蔡川士協助災區重建，幫那瑪夏義賣水蜜桃邁入第17年，里長辦公處今（14）日彷彿成了菜市場，桃農拂曉下山送來2200盒水蜜桃，創下歷年來最大量紀錄，消費者提早大排長龍搶購，仍供不應求。那瑪夏區長孔賢傑說，這場義賣已成為那瑪夏水蜜桃銷售熱點，佔了今年產量的三分之一，成績令人驚訝。

那瑪夏桃農昨天下午忙著採收水蜜桃，直到今凌晨完成2200盒不同重量禮盒包裝，孔賢傑天一亮就押車出發，送到蔡川士里辦公室時，農民看到長長的排隊人龍，剛卸貨就有人載走整車水蜜桃，一掃疲憊綻放出笑容。除了水蜜桃，現場還有那瑪夏出產的紅肉李、黃肉李、蜜李、龍鬚菜、高麗菜、高山愛玉，婆婆媽媽下手不手軟。

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孔賢傑表示，那瑪夏水蜜桃產季從4月20日至6月初，今年種植面積約60公頃，產量有7、8千盒，而這場義賣會從未間斷，且銷售成績非常好，農民都非常盼望。他說，那瑪夏水蜜桃多汁會爆漿、香氣十足、果肉綿密，平均甜度有14度，深受消費者喜愛，現在正是品嘗好時機。

蔡川士說，他只有在里內拉布條行銷，就有人下大單預訂，還有提早一小時來等的，水蜜桃銷量每年以10%成長，也讓他「賺到了開心！」

消費者選購那瑪夏農特產。（記者洪臣宏攝）

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