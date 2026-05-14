避免「拖吊蟑螂」爭議 新北發布道路救援處理指引要求透明收費

交通局公告「新北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，並請新北各拖吊業者確實依循指引內容辦理。（記者黃子暘攝）

「拖吊蟑螂」爭議日前引發輿論關注，新北市交通安全科長李友欽表示，為遏止不肖業者哄抬拖吊費用、引發消費爭議，交通局公告「新北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，並請新北各拖吊業者確實依循指引內容辦理；指引從「收費透明」、「程序標準化」到「明定刑責與罰鍰」3方面建立防線，保障車主權益。

李友欽指出，交通局制定「新北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，建立「拖救前、中、後」標準作業程序，要求業者必須做到收費清楚、流程公開，同時也明確規範違規責任；民眾關注的「收費透明」方面，業者必須在營業場所或網站清楚揭露收費標準，並參考交通部公路局訂定合理費率；業者接獲求助時，也要主動說明服務項目與預估費用，對話或電話報價，需全程錄音或截圖保留對話紀錄，並至少保存6個月。

請繼續往下閱讀...

李友欽說，業者拖車前，必須先徵得車主或駕駛人同意，並依車主指定地點拖運，不得擅自或強行拖往特定修理廠，服務完成後，業者應逐項列明服務內容經車主確認簽名，並開立統一發票，同時揭露公司完整資訊。

交通局補充，若遭遇業者以扣車方式強索高額費用，可能涉及詐欺、強制、恐嚇取財等刑事責任，警方將依法偵辦，市府消保官也受理拖吊相關消費諮詢與申訴案件；另外，依據《新北市政府消費者保護自治條例》，違規業者經限期改善而不改正者，最高可處10萬元罰鍰，可按次連續處罰，若發生價格爭議或車輛遭扣留，切勿私下協商，應立即撥打110報案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法