中華郵政推新郵票 寶島風情新北市5/19發行

中華郵政公司發行新郵票。（中華郵政公司提供）

中華郵政公司今天（14日）宣布，以新北市著名景點為主題發行新郵票，規劃郵票1套4枚，預訂在今年5月19日發行，包括竹林山觀音寺、新北市美術館、淡水漁人碼頭、十分瀑布公園。

竹林山觀音寺（面值6元）坐落新北市林口區，奉祀十八手觀世音菩薩尊像，於民國101年改建落成，建築外觀採三落七門閩南風格，屋頂採四垂頂式，巍峨壯麗，莊嚴肅穆，信徒遍布全國，香火鼎盛。

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新北市美術館（面值8元）位在新北市鶯歌區，建築外牆以高低錯落的管狀線條形塑蘆葦隨風搖曳之意象，結合城市藝術文化、自然生態與地方產業特色，實踐「全民美術館」之願景，為全市第一座公有美術館。

淡水漁人碼頭（面值9元）位於新北市淡水區，為多功能之休閒漁港，擁有可容納上百艘漁船停泊的浮動碼頭，及猶如白色風帆的跨港地標情人橋，另設置長達510公尺木棧道供遊客觀夕陽賞美景。

十分瀑布公園（面值28元）位於新北市平溪區，園區因基隆河侵蝕作用形成斷層地形與奇岩，擁有豐富地質奇觀及瀑布，其中以十分瀑布最為出名，屬垂簾型瀑布，有臺灣尼加拉瀑布之稱。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月15日開始發售，低值封及套票封於5月19日郵票發行當天出售。

另外，也推出供套印用的無版銘圖案個人化郵票，歡迎至35個長期集郵訂戶作業局（詳細地址請至中華郵政公司全球資訊網查詢，網址，或上網至「i集郵」選購，也可向各地郵局預約購買。

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