中東戰火影響原料調整 雲縣府邀工程業者座談

因應中東戰事造成國內原油價格大幅波動問題，可能衝擊各項公共工程，雲林縣政府今（14日）邀請瀝青、營造、土木公會等代表前來座談。（記者李文德攝）

因應中東戰事造成國內原油價格大幅波動問題，可能衝擊各項公共工程，雲林縣政府今（14日）邀請瀝青、營造、土木公會等代表前來座談，會有業者討論到柏油基原油調漲，造成製造瀝青成本增加、材料取得所衍生的工程履約進度問題。縣府指出，將秉持合理協助原則，未能及時履約者，可檢具事證向機關申請展延工期。

座談會由縣長張麗善、交通工務局長汪令堯主持，台灣區瀝青公益同業公會總幹事林縈婕、台灣區綜合營造業同業公會雲林縣辦事處長廖永和等各界與工程界相關代表與會。

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會中有瀝青業者指出，以往每個月進入廠區裝載24公噸的柏油基原油車輛，平均都有10台，不過依照目前配給約2台48公噸，僅可做2天瀝青，少量製作維持公司運作，大家希望戰事早些結束，否則持續下去不知如何是好。

林縈婕表示，公共工程會4月間針對契約或展延相關配套已有訂出規則，不過依中油目前「牌價」每噸2萬元漲至目前2萬5千元，因此目前各廠商之間會自行調配，相互調料以免影響工程；廖永和說，土木、營造原料齊漲，如鋼筋從每噸1.6萬漲至1.8萬元、AC混凝土漲幅也都在10至12%，成本壓力頗大，不過部分物料廠商間可調配，因此尚未缺料，但政府應緊防哄價，同時透過修約或其他方式協助廠商。

汪令堯表示，盤點縣內目前無工程因此延宕，或業者提出展延，如大工程，業者會相互調配如期，只有一些小工程稍受影響，主要是因為工程契約分為「物調」、「不物調」，如道路鋪面等小工程，因工期短大部分都會選「不物調」，不過因應此次物價波動，已請示中央，未來不論有無「物調」，均可依經濟部物價指數修改契約或展延。

張麗善表示，面對業者所面臨的困難，會全力協助因應，無論在行政程序、物價調整等方面，都會全力配合，不要讓工程延宕造成公共利益的損失。

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