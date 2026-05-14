國中會考5/16、17登場 新北14考場周邊部分路段開放紅線臨停

國中會考期間，三重區新北高中前三信路側人行道開放機車臨停。（新北市交通局提供）

國中教育會考將於16、17日舉行，交通局專門委員林昭賢表示，市府已協調公車業者加密班次，請考生多加利用大眾運輸前往考場；另考量部分考生有接送需求，新北市共14所考場周邊紅線開放供家長臨停接送，部分人行道開放機慢車臨時停放，並以斜向停放一列為限，且應保持1.8公尺以上人行空間；在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙人車通行的路段仍禁止停車。

林昭賢表示，考試期間自5月16日上午7點至下午5點、5月17日上午7點至下午1點止，各考場開放紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍，包括淡水區淡水商工的商工路部分路段；林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；新莊區丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段、恆毅高中前的中正路部分路段；泰山區泰山高中的辭修路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段；土城區新北高工的明德路2段部分路段；中和區錦和高中的錦和路部分路段、中和高中的連城路；永和區永平高中的仁愛路和永平路部分路段等。

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交通局提醒，請接送家長配合現場交通指揮及臨停規範，如有長時間停車需求，則應停放在附近停車場，警方將加強違規取締；此外，考場多鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家屬利用大眾運輸前往。

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