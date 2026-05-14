控假稽查真索個資 藝群醫美槓上高市衛生局

高雄市衛生局稽查藝群醫美高雄3家分店，遭控控假借稽查真索個資。（擷取自藝群醫美臉書）

愛爾麗、光澤診所針孔偷拍事件，讓醫美診所及顧客人心惶惶，高雄市衛生局針對轄區醫療美容診所展開稽查，卻引發藝群醫美集團不滿，直指藝群高雄診所遭稽查近6個小時，假借查針孔強索病患隱私個資；衛生局則回應，3家藝群診所於診間設置監視器高達133支，現場亦發現藥品管理涉多項違失。

藝群集團在社群平台發文指出，高雄市衛生局於昨日同一時間出動19名官員與刑警，同時稽查3家藝群診所高雄、左營、鳳山3家分院，因院內未從事隆乳或私密處療程，現場未查獲任何針孔設備，且皆有明顯的監視器告示與錄影同意程序。

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刑警查無針孔收隊離開後，衛生局仍然假借稽查針孔為由，繼續逼迫員工繳交其他患者隱私個資與機密資料。稽查時間自下午3點持續至晚間9點多，導致女員工體力與情緒不堪負荷，指控衛生局沒有搜索票，卻意圖進行違法搜索，是濫用公權力、執法過當，違反刑法307條。

對此，高雄市衛生局表示，近日優先針對具高風險的醫療美容診所展開稽查，截至昨日共查核40家診所及3家市立醫院。對於藝群診所質疑是「假稽查真搜索」，強調是以保護病患權益為核心，查核範圍涵蓋攝影設備位置、權限管理、影像保存及病歷調閱等，同時查察藥品使用與管制狀況，均依法為正當合法行政裁量範圍。

昨日無預警稽查高市3家藝群診所，於診間皆設有監視器，鳳山47支、左營44支、高雄（三民）42支，總數量高達133支，同時現場亦發現藥品管理涉多項違失，業者片面質疑並非事實，將進一步釐清事證後依法處辦。

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