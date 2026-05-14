高教工會指聖約翰科大資遣程序不當 校方：合法允當

高教工會今天召開記者會指控，聖約翰科技大學在團體協商尚未合法終結、教師安置程序也未實質完成前就推進資遣程序。聖約翰科大則回應，程序合法允當。（資料照）

高教工會今天召開記者會指控，聖約翰科技大學在團體協商尚未合法終結、教師安置程序也未實質完成前就推進資遣程序。聖約翰科大則回應，程序合法允當。

高教工會組訓部主任張志綸表示，去年高教工會與聖約翰科大展開協商，但校方並未誠信協商。

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高教工會今天在記者會上並指出，聖約翰科技大學在團體協商尚未合法終結、教師安置程序也未實質完成前，就持續推進資遣程序，恐已影響相關教評會決策與程序合法性。

聖約翰科技大學則回應，依據勞動部114年勞裁字第31號裁決決定，校方因111年至114年間學生人數大幅減少，有進行教師輔導安置的必要，相關事實也未遭工會否認。

校方指出，高教工會提出的指控中，8項涉及安置程序的不當勞動行為主張，均遭裁定不成立；裁決書也提到，難以認定校方在教師安置輔導程序中有違反誠信情事。

校方表示，裁決庭審理結束後，已主動邀請工會重啟協商，並於4月9日完成第4次團體協約協商會議。不過，校方認為工會提出部分涉及校園自治等議題已超出討論範圍，校方尊重工會權利，但不接受以協商為名，實則侵犯校園自治等無理要求。

校方呼籲工會停止以「詐騙」等字眼攻擊，回歸理性溝通，針對損及校譽的不實言論絕不寬貸，學校也將持續進行後續輔導安置流程，維護校務運作。

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