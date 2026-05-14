高教工會質疑聖約翰科大 協商未終止就資遣教師

高教工會今天舉行記者會，質疑位於新北市的聖約翰科大，校方在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。（資料照）

高教工會今天舉行記者會，質疑位於新北市的聖約翰科大，校方在協商未終止的情況下，就強行資遣教師。

高教工會組訓部主任張志綸表示，去年高教工會與聖約翰科大展開協商，但校方並未誠信協商，反而以停止協商為要挾，干預工會事務，更在已約定的第3次協商會議無故缺席。

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張志綸強調，工會一直保持有好的態度，希望能與校方好好地談。今年4月9日進行第4次協商會議，校長、副校長都未出席，校方只派出一名律師，最後不顧工會及教師的反對，草草結束會議。

高教工會質疑，該名律師明顯是受到校方指使，「打假球」敷衍協商程序，真正的目的是終止協商。4月9日的協商會議中，校方沒有實質回應工會提出的修正版本，更沒有逐條討論，因此不能算是「協商完畢」。

高教工會強調，校方在團體協商尚未合法終結、教師安置程序也未實質完成前，就持續推進資遣程序，恐已影響相關教評會決策與程序合法性。

高教工會也指稱，校方不能聲稱這是延宕已久的「114年安置作業程序」，無視於過去一年，教師已經透過持續授課，證明仍有開課需求，「安置的需求已經消失，更不存在合法資遣的可能性」。

另外，高教工會也舉出勞動部於今年2月2日及3月27日，分別作成的民國114年勞裁字第31號及第34號裁決，認定校方涉及多項不當勞動行為，包括發函恐嚇工會，以及無正當理由未出席團體協約協商會議（第3次會議），已違反「工會法」和「團體協約法」。

高教工會和出席的聖約翰教師會會長蔡麗惠共同呼籲，校方應立即停止教師安置及資遣程序；如實告知全校教職員生勞動部裁決結果；繼續進行團體協商、不片面終結；公開115學年度課程與排課依據，保障授課時數；呼籲主管單位介入，調查相關程序是否完備。

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