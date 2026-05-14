像「高跟鞋卡水溝蓋」！山羌腳卡山溝 護管員來救援

蒙眼助脫困。（圖由林保署台東分署提供）

山羌腳部細長，蹄如山羊有利在陡峭岩壁奔跑，偏偏走過石縫卡溝動彈不得，活像「穿著高跟鞋，鞋根卡水溝蓋縫隙」，森林護管員獲報後將其抱起、協助脫困，最後還以森林中的影像畫面確認牠還悠哉的飲山泉水，並無大礙。

12日上午林業及自然保育署台東分署成功工作站的森林護管員接獲居民通報，位在富山段141地號附近的深遂山溝中，發現1隻山羌受困且無法自行脫身。

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護管員抵達現場後，由於該處山溝地形崎嶇，受困山羌因無法自行脫困，擔心山羌體力耗盡或受傷，若過度驚嚇引發更嚴重的掙扎導致骨折。隨後，救援人員利用布料輕輕遮蔽山羌雙眼，利用野生動物「視覺受阻會趨於平靜」的習性，順利將其抱起放進籠內，並移往附近適合的棲地準備野放。

救援小組選擇水草豐沛、環境隱蔽的地方作為野放地點。根據現場影像顯示，脫困後的山羌先是在溪邊踱步，隨後俯身啜飲乾淨的山泉水，展現重獲自由的活力。

到附近野放。（圖由林保署台東分署提供）

山羌似乎發現被偷窺、回頭張望，但牠顯然無恙。（圖由林保署台東分署提供）

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