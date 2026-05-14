台北動物園小爪水獺「香橙」飛往南半球 旅居紐西蘭奧克蘭動物園

雌性小爪水獺「香橙」5月12日晚間從台北啟程，於13日上午順利抵達奧克蘭，待檢疫完成後將加入當地水獺家族生活。（台北動物園提供）

台北市立動物園經歐洲動物園暨水族館協會瀕危物種保育計畫協調，調度園內小爪水獺個體前往紐西蘭奧克蘭動物園（Auckland Zoo），參與域外保育的族群交流。雌性小爪水獺「香橙」5月12日晚間從台北啟程，於13日上午順利抵達奧克蘭，待檢疫完成後將加入當地水獺家族生活。

台北動物園介紹，小爪水獺（Asian Small-clawed Otter）是體型最小的水獺，分布在東南亞至南亞的溼地、河川、湖泊。小爪水獺是群居動物，有時會以十幾隻個體組成的家族一起活動，彼此間會發出多變的叫聲進行社交溝通，也會以靠近臀部的腺體磨蹭環境、標記氣味來傳達訊息。

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園方說，小爪水獺在國際自然保育聯盟紅皮書（IUCN Red List）列為易危（VU）物種，面臨寵物市場的非法獵捕與飼養問題，例如本次借殖小爪水獺「香橙」的媽媽「蜜香」，就是經查緝收容至動物園的個體。此外，水獺也是生態指標物種，需要良好的水質、未受污染的自然棲地及充足食物來源才能穩定生存，從野外族群的生存情況，能反映當地的水域棲地狀態。

紐西蘭奧克蘭動物園照養的小爪水獺群體，位於園內東南亞叢林主題展區，本次由歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）居中協調，調度「香橙」前往奧克蘭，藉由血緣交流增加小爪水獺的基因多樣性、維持健康域外族群。「香橙」經過十幾個小時跨越南北半球的航程，已在13日午間平安到達奧克蘭動物園，祝福牠能適應紐西蘭的新生活，儘早融入水獺大家庭。

雌性小爪水獺「香橙」5月12日晚間從台北啟程，於13日上午順利抵達奧克蘭，待檢疫完成後將加入當地水獺家族生活。（台北動物園提供）

雌性小爪水獺「香橙」5月12日晚間從台北啟程，於13日上午順利抵達奧克蘭，待檢疫完成後將加入當地水獺家族生活。（台北動物園提供）

雌性小爪水獺「香橙」5月12日晚間從台北啟程，於13日上午順利抵達奧克蘭，待檢疫完成後將加入當地水獺家族生活。（台北動物園提供）

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