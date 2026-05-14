自治條例上路後桃園強制清理「囤積戶」首例 清出17噸雜物垃圾

桃市府14日強制清理桃園區南華街囤積戶，總計清出17噸雜物垃圾。（民政局提供）

桃園市住宅囤積行為處理自治條例上路，桃市府今（14）日針對桃園區南華街勸說無效且限期改善屆滿的「囤積戶」執行強制清理，總記清出17車次、約17噸雜物垃圾，這也是自治條例上路後強制排除首例。

桃市府表示，南華街囤積戶被民眾檢舉多次，市府3月底聯合稽查，依違反公寓大廈管理條例及傳染病防治法裁罰並限期改善，期間包含社福單位人員多次輔導勸說無效，今日限期屆滿，市府跨局處依自治條例規定強制清理囤積物，杜絕環境衛生、病媒傳染及消防公安隱患。

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桃市府表示，此案前經數次稽查發現建物內，包含樓梯間等逃生通道堆放大量囤積物，不但門戶無法緊閉，現場飄散廚餘異味、孳生蚊蠅，甚至還有老鼠出沒，原限期行為人於4月30日前改善完畢，行為人表示希望展延兩週並願自行清理，但今日期限屆滿，桃園區公所邀集消防、衛生、環保、社會及建管等單位實勘，行為人仍未改善完畢，因此由環保局派工20多人實施強制排除作業，初估清出17車次、約17噸的雜物垃圾，衍生的清理費用將依法向囤積行為人求償。

副市長蘇俊賓表示，過去在針對囤積戶的執法困擾已排除，桃園率先訂定自治條例，並且建立跨局處分工流程，不論是風險認定、先期改善與執行排除都有明確的規範，並會結合衛生與社政專業者、志工，同步對當事人輔導。

蘇俊賓表示，這類囤積戶往往是都市髒亂、傳染病以及消防的破口，除了影響消防安全，經常衍生蚊蠅蟑螂與鼠患，有高度環境衛生與傳染病散播疑慮，中央針對私領域囤積雜物並沒有明確規範，家戶外先前只能用廢棄物清理法及傳染病防治法處理，一旦發生火災將大幅增加搶救困難與危險性，今年初基隆才發生消防人員救災殉職案例。

蘇俊賓提到，除了多次呼籲中央修法，桃園也必須靠自己，依據新訂定的自治條例，透過跨局處稽查認定，要求囤積戶自行清除，但強制排除前也會先行由社工或醫師前往訪視輔導，實在溝通無效後，經區公所與環保、衛生、消防及建管處單位共識決議，再行啟動強制排除作業。

各區已逐步處理困擾社區多年的個案，新制上路後有部分住戶已自行排除，沒有自行排除的將持續執法，經統計，目前各區公所接獲近30件囤積物陳情案，有14案當事人已處理或經勸導改善完成、7案持續清理中，其餘案件陸續進行查證及稽查輔導，若未於限期內善完畢，市府將依法強制介入清理。

桃市府14日強制清理桃園區南華街囤積戶，總計清出17噸雜物垃圾。（民政局提供）

桃市府14日強制清理桃園區南華街囤積戶，總計清出17噸雜物垃圾。（民政局提供）

桃市府14日強制清理桃園區南華街囤積戶，總計清出17噸雜物垃圾。（民政局提供）

桃市府14日強制清理桃園區南華街囤積戶，總計清出17噸雜物垃圾。（民政局提供）

桃園區南華街「囤積戶」，大量雜物垃圾堆放在樓梯間，嚴重影響公安。（民政局提供）

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