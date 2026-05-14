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    首頁 > 生活

    四技二專日間部聯合登記分發入學 今起資格審查登錄繳件

    2026/05/14 14:26 記者楊綿傑／台北報導
    四技二專日間部聯合登記分發入學，今起進行資格審查登錄繳件。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

    四技二專日間部聯合登記分發入學，今起進行資格審查登錄繳件。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

    115學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計67校2279系科（組）、學程參加並開出1.8萬個名額，自今起至6月3日止，受理考生「登記資格」、「特種生身分」及「低收入戶或中低收入戶身分」相關資料登錄及證明文件繳寄作業。

    根據技專校院招生委員會聯合會資料，此招生提供一般生9838名、原住民生1429名、退伍軍人1386名、僑生1386名、境外優秀科學技術人才子女1386名、蒙藏生1383名及政府派外工作人員子女1384名，共計1萬8192名招生名額。

    聯合會指出，招生採計115學年度四技二專統一入學測驗成績，考生皆須通過登記資格審查後，始取得繳費及參加網路選填登記志願資格，另還有5類須參加資格審查者。結果預計於6月23日上午10時公告，考生可上網查詢。

    技專校院招生委員會聯合會主任任貽均表示，此招生為115學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會，踴躍報名。有意報名者，請務必詳閱115學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新資訊。

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