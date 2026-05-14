桃園實施拆除違建付費 民代爆得標廠商私下接案

市議員詹江村質詢時，爆料執行違建拆除廠商私下接案，破壞公信力。（記者謝武雄攝）

內政部國土管理署於2022年3月31日發函地方政府儘速訂定違建拆除收費辦法，桃園市政府制定「強制拆除違章建築收費自治條例」於今年上路；桃園市議員詹江村今在議會爆料，得標的侑甫曾姓經理私下接案，拆除費用要264萬元者只要150萬元，還可暫時移除等結案後再搬回，徹底解決違建問題，民眾還支付15萬元訂金；侑甫曾姓經理則喊冤強調，絕對沒有這種事情。

曾經理說，建管處的管理非常嚴格，說穿了侑甫只是提供拆除工班而已，建管處通知工班第二天到哪裡集合，工班到了集合地點後，才知道今天要拆除那些違建，怎麼有可能私下接案。

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都市發展局長江南志表示，大約一週前接獲檢舉案件，已經轉政風處移送檢調單位調查，至於被檢舉的經理，也要求侑甫調離該職務，未來會視調查結果，檢討是否繼續合約。

詹江村表示，侑甫執行拆除業務，拿到被拆除名單後卻私下接業務，明顯公器私用，大賺違法錢財。

桃園市是繼台北市、新北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、金門縣、連江縣市政府後，第11個訂有強制拆除違章建築收費自治條例或辦法的縣市。

至於拆除違建的收費，鋼骨結構為每平方公尺1720元、鋼骨鋼筋混擬土1400元、鋼筋混擬土1050元、加強磚造900元、磚造620元、金屬或鋼鐵棚架350元、磚牆310元、竹木230元、磚砌卵石200元；以500坪鋼骨結構大樓為例，若被判定違建強制拆除，將會向業者收取281萬元拆除費用。

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