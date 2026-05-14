為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園實施拆除違建付費 民代爆得標廠商私下接案

    2026/05/14 16:04 記者謝武雄／桃園報導
    市議員詹江村質詢時，爆料執行違建拆除廠商私下接案，破壞公信力。（記者謝武雄攝）

    市議員詹江村質詢時，爆料執行違建拆除廠商私下接案，破壞公信力。（記者謝武雄攝）

    內政部國土管理署於2022年3月31日發函地方政府儘速訂定違建拆除收費辦法，桃園市政府制定「強制拆除違章建築收費自治條例」於今年上路；桃園市議員詹江村今在議會爆料，得標的侑甫曾姓經理私下接案，拆除費用要264萬元者只要150萬元，還可暫時移除等結案後再搬回，徹底解決違建問題，民眾還支付15萬元訂金；侑甫曾姓經理則喊冤強調，絕對沒有這種事情。

    曾經理說，建管處的管理非常嚴格，說穿了侑甫只是提供拆除工班而已，建管處通知工班第二天到哪裡集合，工班到了集合地點後，才知道今天要拆除那些違建，怎麼有可能私下接案。

    都市發展局長江南志表示，大約一週前接獲檢舉案件，已經轉政風處移送檢調單位調查，至於被檢舉的經理，也要求侑甫調離該職務，未來會視調查結果，檢討是否繼續合約。

    詹江村表示，侑甫執行拆除業務，拿到被拆除名單後卻私下接業務，明顯公器私用，大賺違法錢財。

    桃園市是繼台北市、新北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、金門縣、連江縣市政府後，第11個訂有強制拆除違章建築收費自治條例或辦法的縣市。

    至於拆除違建的收費，鋼骨結構為每平方公尺1720元、鋼骨鋼筋混擬土1400元、鋼筋混擬土1050元、加強磚造900元、磚造620元、金屬或鋼鐵棚架350元、磚牆310元、竹木230元、磚砌卵石200元；以500坪鋼骨結構大樓為例，若被判定違建強制拆除，將會向業者收取281萬元拆除費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播