公民意識欠缺 澎湖大菓葉玄武岩柱攀爬拍照亂象年年上演

澎湖大菓葉玄武岩禁止攀爬拍照，卻年年都發生。（記者劉禹慶攝）

澎湖著名觀光景點西嶼大菓葉柱狀玄武岩，雖然澎湖國家風景區管理處設置禁止攀爬告示牌，設立步道、拍攝點，並在下方種植仙人掌，同時祭出最高百萬元重罰，但仍有民眾前仆後繼攀爬玄武岩柱，年年上演，國人公民意識有待加強。

大菓葉玄武岩位在西嶼鄉濱海公路旁，當初被發現，是日治時期為建立西嶼跟馬公海上交通，決定在大菓葉海邊闢建碼頭，挖取石塊泥土時，才意外讓這片沈睡千年的柱狀玄武岩露臉。不僅前方是濱海公路盡頭，蔚藍的海岸線遇上壯麗的柱狀玄武岩，呈現出如畫般的美麗景色，因保持完整，每當下雨過後前方低窪凹地會積水，而高聳的大菓葉柱狀玄武岩壁會倒映在水面上，形成壯麗美景。

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由於大菓葉柱狀玄武岩，歷經千年以上地質變化，加上日曬雨淋，部分岩體出現鬆脫，隨時都可能崩落。澎湖國家風景區管理處為維護自然地貌，在當地豎立告示牌，依發展觀光條例第64條第2項規定，不得有攀爬、塗鴉、生火及其他破壞玄武岩及景觀行為，未經允許，也不得以任何型式影響景觀面貌，造成有礙觀瞻之行為，違反規定者，可處新臺幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。

另外，澎管處也在現場設立禁止攀爬告示牌、步道及攝影區，並在玄武岩柱下方，普遍種植仙人掌樹，希望多刺的仙人掌葉發揮阻隔效果，但似乎無法阻止有心人闖關，每逢觀光旺季就亂象叢生，「不識字」又「莽勇」的行徑，讓人嘆為觀止，難道要悲劇發生，才會讓遊客望之卻步。

澎管處豎立告示牌禁止，最高罰金一百萬元。（記者劉禹慶攝）

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