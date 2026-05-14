防豪雨致災 彰縣115台抽水機嚴陣以待

防豪雨致災，彰化縣消防115台移動式抽水機嚴陣以待。（圖由消防局提供）

近期梅雨鋒面接近且西南季風帶來大量水氣，彰化縣消防局連日來完成320輛救災車輛及64艘船艇整備，隨時待命出動，此外，115台移動式抽水機、11處抽水站及6座滯洪池，也已全數完成自主檢查與保養，防汛砂包、防水擋板及消波塊等資材也已備妥待命，強化救災能量，以防短時強降雨帶來淹水災害。

消防局指出，縣府已投入4000萬元經費進行區域排水維護，針對全縣易積淹水及排水瓶頸路段持續清疏，他們也已完成防汛設備整備，隨時待命出動。另外，他們結合全縣6047位防災士與韌性社區、水患自主社區、土石流防災社區及社區志工力量，串聯各公所防災協作中心與役男人力，強化基層防救災能量。

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消防局並呼籲，民眾應清理住家及社區周邊排水溝渠與下水道，避免雜物堵塞影響排水功能；檢查屋頂、廣告招牌及戶外物品是否穩固，防止強風造成損壞或飛散危害；低窪地區居民預先備妥防汛砂包、防水擋板等防水設施，提升自主防災能力；隨時關注中央氣象署與縣府發布的天氣及災害警訊，必要時依指示配合疏散避難。

豪雨致災，彰化縣消防局完成船艇整備。（圖由消防局提供）

彰化縣消防局完成抽水站自主檢查與保養。（圖由消防局提供）

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