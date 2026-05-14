台北「夜市打牙祭」開跑！ 滿百折20元、行動支付回饋35％

台北市年度美食盛典「夜市打牙祭」將在7月份正式展開，今（14）日起「夜市神美食」開始網路投票。（記者孫唯容攝）

台北市年度美食盛典「夜市打牙祭」將在7月份正式展開，今（14）日起「夜市神美食」開始網路投票。今年活動主打「今夜發牌、味蕾全開」，以王牌美食作為發想，讓撲克牌化身為夜市美食指引，透過民眾投票精選出52間美食小吃，並攜手行動支付業者推出最高回饋35％，外送平台滿百折20元的活動。今年更與「維力炸醬麵」推出聯名版泡麵，並與9間夜市美食合作推出聯名餐點，成為夏日夜市的限定版美食。

今年「夜市打牙祭」有寧夏夜市、大龍夜市、延三夜市、士林夜市、石牌商城夜市、遼寧夜市、雙城夜市、饒河街夜市、臨江夜市、景美夜市、公館夜市、南機場夜市、艋舺夜市、華西街夜市、梧州街夜市、廣州街夜市、西昌街夜市共17間夜市參與。從7月1日起至8月31日的每週五、六、日，民眾透過悠遊付、全支付付款，即可擁有最高35％的點數回饋，不想出門的民眾，也可以使用外送平台Foodpanda點餐，只要消費滿百元，就折扣20元，讓民眾享受美食不受限。

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iPhone、iPad等你抽

市場處指出，「夜市神美食」網路投票不僅邀請民眾選出經典夜市小吃，民眾還能獲得抽獎資格，有機會獲得iPhone手機、iPad平板電腦以及高級音響等多項豪華獎品。此外，獲選前52間高票的攤商，將被製作成精美的撲克牌，民眾可以透過網路抽獎、活動期間現場打卡，即可有機會得到限定夜市小吃撲克牌。

今年更特別與國民美食「維力炸醬麵」進行跨界聯名，推出印有今年主視覺的專屬聯名款炸醬麵，民眾只要參與指定活動，就有機會獲得聯名炸醬麵，還能帶著炸醬麵前往9間限定夜市攤商，體驗限定版神秘美食。艋舺夜市的阿慶魷魚蒜推出「魷魚蒜炸醬麵」；廣州街夜市的福鼎肉片推出「福氣炸醬肉片」、尋秦記麻辣燙推出「尋秦記炸辣麵」；梧州街夜市的老三豬腳推出「滷豬腳炸醬麵」、正老牌鱔魚麵推出「炒鱔魚炸醬麵」、七年級花生豬腳推出「紅燒牛肉炸醬麵」、鱔魚炒麵推出「鱔魚炒炸醬麵」，由老闆發揮獨門廚藝巧思結合在地夜市風味，推出夏季限定美味。

歷屆「夜市神美食」皆成為民眾討論話題。（記者孫唯容攝）

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