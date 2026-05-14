鶯歌公八地下停車場動土 停車位翻倍278格、活動中心共構

新北市鶯歌區公八公園地下停車場今進行開工動土典禮，新北市長侯友宜（左4）、民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧（左2）與地方民代共同出席。（記者黃政嘉攝）

新北市鶯歌區公八公園地下停車場今進行開工動土典禮，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧也到場參與，新北市長侯友宜表示，因應捷運三鶯線國華站將成為在地交通樞紐，市府部署交通需求，將公八平面停車場升級為地下3層設計，翻倍提供278格停車位，並共構建國里民活動中心，提升在地交通和生活機能。

侯友宜今與地方民代、里長共同出席動土典禮，侯友宜指出，鶯歌區公八周邊多為老舊社區，長期面臨停車空間不足問題，加上鄰近建國國小、昌福國小、幼兒園及黃昏市場，日常停車需求相當高。此次工程完工後，停車位將由原本116格大幅增加至278格，紓解居民與學區、採買人潮的停車壓力。

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侯友宜說，隨著捷運三鶯線通車在即，國華站將成重要轉乘節點，預期將帶動中長期停車需求成長，因此市府規劃擴充公八公園地下停車場，工程總經費7億4468萬元，預計2028年9月完工、2029年2月啟用，也透過停車場加活動中心共構設計，地上空間規劃約2000平方公尺的公園綠地及活動中心，兼顧停車與市民活動休憩。

蘇巧慧表示，感謝新北市府團隊的努力，以及在地議員持續監督，跟里長長期爭取，所有的重大建設都是大家一起努力才能完成，她在其中也居間協調，這10年來，她在新北市不斷爭取新北能增加更多的停車場，所以在中央的前瞻基礎建設當中，也很高興爭取到25案，總共45億元經費，能讓新北增加更多的停車位，讓居民更好的生活。

國民黨新北市議員江怡臻說，此案在未獲中央補助情況下，由新北市府全額負擔，原先預計於明年下半年度申報開工，但在市府努力籌措經費與推動下，工程進度甚至提前1個多月，展現市府對地方建設的重視與執行效率。

新北市交通局指出，新北市持續推動智慧化停車場建設，提升停車服務品質，自侯友宜上任以來，新北市已新建128座公有停車場，包含平面101座、立體27座，共提供1萬3501個汽車停車位、1萬323個機車停車位。

新北市鶯歌區公八平面停車場將升級為地下3層設計，翻倍提供278格停車位，並共構建國里民活動中心。（記者黃政嘉攝）

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